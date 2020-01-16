16.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Приднестровье, Транспорт, Украина
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Молдова отложила на полгода блокаду лекарств и продуктов для Приднестровья

Молдавское правительство отложило введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля в Кучургане с 1 февраля – на 1 августа.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне тема обсуждалась на встрече политпредставителей Тирасполя и Кишинева, где министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев детально обозначил все риски и негативные последствия от ужесточения контроля на границе.

Главная опасность заключается в остановке импорта медикаментов и продуктов питания. Уже был случай, когда таможенники Молдовы не пропускали фуру с лекарствами.
На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП, в том числе, в Кучургане, через который проходит 70% приднестровского импорта из России. Белоруссии и Украины.

В отличие от Молдовы, перешедшей на европейские стандарты, Приднестровье республика завозит препараты из России, Белоруссии и Украины, которые намного дешевле. Многие молдавские граждане ездят за покупками в приднестровские аптеки.

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