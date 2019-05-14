14.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье
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Молдова «отжала» у Приднестровья место смерти украинского предателя

Правительство Молдовы сообщило сегодня, что власти Приднестровья пересмотрели свое решение относительно включения села Варница в состав непризнанной республики.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник утверждает, что таков результат переговоров специального представителя председателя ОБСЕ Франко Фраттини с ней и президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.  Фраттини побывал в Кишиневе и Бендерах 12 мая.

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«Мы отметили, что не пойдем на диалог с Тирасполем до тех пор, пока этот административный барьер, созданный искусственно и в одностороннем порядке, не будет устранен. Красносельский отказывается от своего решения, что фактически означает устранение всех трудностей, с которыми сталкиваются жители Варницы», – заявила Лесник в эфире телеканала Primele Stiru.

Власти Приднестровья пока не подтверждают, но и не опровергают слова молдавского вице-премьера.

Следует отметить, что лидер ПМР Вадим Красносельский подписал указ о включении Варницы в состав республики 25 января. Указ был принят на основании обращения Бендерского городского Совета народных депутатов.

В Приднестровье считают, что Варница вместе с селами Гиска и Протягайловка входит в состав города Бендеры.

Варница фактически является пригородом Бендер – единственного города Приднестровья, расположенного на правом берегу Днестра.

Именно здесь до 1713 года находилась ставка бежавшего после поражения под Полтавой шведского короля Карла 12. При нем находился и гетман-предатель Иван Мазепа, который умер в Варнице.

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