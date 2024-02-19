Молдова: памятники в честь Победы больно колют глаза побежденным

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В Молдове ввели негласный запрет на ремонт памятников советским воинам за счет средств европейских грантов, выделяемых на местное благоустройство.

Об этом сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

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«На минувшей неделе получил несколько сигналов от глав населенных пунктов нашей страны. В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта», – написал Петрович в своем телеграм-канале.

Речь идет не только о братских могилах, но и о памятниках павшим землякам, жителям Молдавии, которые героически боролись с фашизмом. На фронтах Великой Отечественной войны в составе советской армии сражалось около 400 тысяч уроженцев Молдавской ССР, из них 250 тысяч награждены орденами и медалями, 23 жителя Молдавии стали Героями Советского Союза.

«Душевно больных властителей не смущает, что люди, увековеченные на этих памятниках, за эту самую Европу и погибли, навсегда оставшись в полях Польши, Венгрии, Австрии, Германии. Эту дикость озвучивают неофициально, приучая людей к мысли о бессмысленности сохранения памятников советским воинам на молдавской земле», – заявил Петрович.

Он подчеркнул, что «доморощенные дикари, без всякого основания объявившие себя европейцами, продолжают переходить границы совести и здравого смысла».

Политолог Александр Кориненко, комментируя ситуацию «ПолитНавигатору», констатировал, что проблема разрушения и осквернения памятников Великой Отечественной войны в Молдове есть, только «в одних случаях их разрушает время, а в других – оголтелые подонки».

«Возможно, запрет расходовать деньги на обустройство мест захоронения советских воинов действительно существует, но даже если и нет, то нынешние власти все равно не выделили бы и лея на ремонт и обновление этих памятников, ведь, как говорил господин Гимпу (молдавский политик, и. о. президента Молдовы в 2009-2010 гг. – прим. автора): «Что делать на парадах Победы побежденным?». Очевидно, что нынешняя власть относит себя к этим самым побежденным, и им глаза колют памятники Победы. Уверен, что рвение выслужиться перед властями есть на всех уровнях», – сказал эксперт.

Скандальные новости, связанные с мемориалами и памятниками советским солдатам, в Молдове следуют одна за другой. Так, например, неделей ранее в селе Старые Биличены Сынжерейского района неизвестные демонтировали памятник воинам-освободителям на мемориальном комплексе.

Проверкой обстоятельств сноса памятника занялся Следственный комитет России, при этом, как отмечает посольство РФ в Молдове, официальный Кишинев не реагирует должным образом на действия вандалов.

Более того, действующие власти Молдовы героизируют румын-нацистов, заставляют жителей страны чтить как героев военнослужащих румынской армии – союзницы Гитлера.

В конце января на мероприятиях в память о жертвах Холокоста первые лица Молдовы напоминали о «совершенных злодеяниях, о которых нужно говорить с детьми», а между тем в центре Кишинева на Аллее классиков стоит памятник одному из проводников идей Холокоста – румынскому поэту Октавиану Гоге (на фото). В бытность премьер-министром Румынии с декабря 1937 по февраль 1938 года он выступал за создание гомогенного румынского общества, депортацию этнических меньшинств, радикальное решение еврейского вопроса. Именно при нем вышли жесткие антисемитские законы.

В прошлом году Центр Симона Визенталя обратился к президенту Майе Санду с настоятельной просьбой убрать бюст румынского антисемита Гоги и памятник, посвященный «освобождению» Бессарабии и Северной Буковины румынской армией, в процессе которого были уничтожены 150 тысяч бессарабских евреев. Но молдавские власти памятники демонтировать не стали, а скандал замяли.

В беседе с «ПолитНавигатором» Александр Кориненко отметил, что в вопросе сохранения памяти о подвиге советских воинов приходиться надеяться только на население, которое чтит память бойцов, сражавшихся с нацизмом, в том числе собственных отцов и дедов.

«Народ, конечно, проводимая политика злит, но люди предпочитают своими силами поддерживать в хорошем состоянии эти памятники, так как нет ни одного молдавского села, уроженцы которого не сражались бы за свободу нашего края от коричневой чумы», – подчеркнул он.