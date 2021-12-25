Молдова: Парламент чествуют убийц мирных людей и участников нападений на российских военнослужащих

Парламент Республики Молдова перед уходом на зимние каникулы решил сделать ещё один подарок избирателям. Молдавские парламентарии проголосовали за провозглашение 2022 года «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ». Так в Молдове с почтением называют боевиков, воевавших в Приднестровье «за независимости и территориальную целостность» Молдовы. То есть участвовавших в карательной операции против населения Приднестровья, не пожелавшего румынизироваться вслед за Кишинёвом.

«Комбатанты» играют значительную роль в политической жизни Молдовы. К ним принято относиться с особым пиететом. Их чествуют на официальном уровне наравне с ветеранами Великой Отечественной войны и операции в Афганистане. Каждый год 2 марта (день начала вооружённой кампании по подавлению Приднестровья) и 19 июня (вторжение армии Молдовы в город Бендеры) «борцы за независимость и территориальную целостность» расхаживают по улицам в мундирах с орденами и медальками. Каждый президент Молдовы стремится навешать на них всё новые и новые «цацки».

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Тем не менее, «комбатанты» склонны поддерживать политические силы только одной направленности – прозападные, румыно-унионистские. Любой глава государства или депутат парламента, высказывающийся за нормализацию отношений с Россией или за наведение мостов с Приднестровьем, объявляется ими «предателем». Так, в «изменники родины» был сразу зачислен Игорь Додон после его посещения Приднестровья в 2017 году. «Комбатанты» были активны во время всех антидодоновских митингов протеста. Они участвовали и в блокировании доступа приднестровцев с молдавским гражданством на участки для голосования во время президентских и парламентских выборов 2020 и 2021 годов.

Чествование молдавскими парламентариями боевиков, у которых на руках кровь мирных жителей Приднестровья, уже удостоилось жёсткой реакции со стороны министерства иностранных дел Приднестровья.

«Молдова фактически поставила политико-правовую точку в этом вопросе, героизируя и чествуя комбатантов, которые так и не извлекли уроков из войны с Приднестровьем, продолжая и сейчас угрожать приднестровскому народу», – говорится в заявлении МИД ПМР.

По мнению приднестровского внешнеполитического ведомства, этот политический жест Молдовы свидетельствует о том, что даже по истечении почти тридцати лет со времени тех трагических событий современное поколение молдавских политиков весьма далеко от зрелого понимания всей глубины ответственности за принимаемые решения, особенно когда они носят фатальный ошибочный характер.

«Многочисленные декларации молдавских политиков о приверженности «демократическим принципам» и готовности к «мирному» урегулированию взаимоотношений с Приднестровьем превращаются в пустоту на фоне ими же совершаемых противоположных дел, свидетельствующих о нежелании осознать ошибки, сделать выводы и в конечном итоге достичь реального примирения с Приднестровьем», – говорится в заявлении.

Впрочем, к Майе Санду и её карманной партии «Действие и солидарность» вопросов быть не может – они никогда не скрывали своей антиприднестровской и антироссийской направленности. Нет вопросов и к экс-президенту Владимиру Воронину и его команде молдавских коммунистов: мы помним, как Воронин под давлением посла США в последний момент сорвал подписание Меморандума об урегулировании приднестровского конфликта. Гораздо больше вопросов к фракции Партии социалистов, которая позиционирует себя как единственных друзей России в молдавском парламенте, и как здравомыслящую силу, выступающую за мирное урегулирование приднестровского конфликта.

Социалисты не могут не понимать, что поддержка подобной инициативы будет воспринята как откровенно недружественный шаг не только в Тирасполе, но и в Москве. Молдавские боевики во время приднестровского конфликта убивали не только жителей Приднестровья: они участвовали в нападениях на казармы 14-й российской армии, расквартированной тогда на территории бывшей Молдавской ССР. Тем не менее, социалисты проголосовали, возможно, боясь лишний раз навлечь на себя недовольство властей и гнев самих «комбатантов».

Вполне возможно, что социалисты надеются подобным образом снискать симпатию у части правого и центристского электората: у многих жителей Молдовы члены семьи участвовали в конфликте, и необязательно по доброй воле. Но это не повод возводить людей, пришедших в Приднестровье с оружием в руках, в ранг национальных героев.

Следует отметить, что представители Партии социалистов, включая экс-президента Игоря Додона, возглавлявшего эту партию в течение 10 лет, неоднократно заявляли, что рассматривают приднестровцев как своих соотечественников, а войну в Приднестровье – как трагический гражданский конфликт. В таком случае тем более странно героизировать одну из сторон гражданской междоусобицы.

Это голосование молдавских парламентариев, как от власти, так и от оппозиции, вынуждает вновь усомниться в наличии искренних друзей России в молдавском политикуме. Что касается приднестровцев, то они за 30 лет уже давно поняли, с кем они имеют дело.