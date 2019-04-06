Молдова перекрыла Приднестровью почтовое сообщение с РФ

06.04.2019, Тирасполь, Владимир Гладков

Республика Молдова в нарушение всех договорённостей, без предупреждения в одностороннем порядке начала останавливать почтовые грузы из РФ в Приднестровье.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Приднестровский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько недель назад молдавская сторона в одностороннем порядке, без предупреждений начала останавливать груз почты, который направляется в адрес подписчиков Приднестровья из РФ (это периодические издания) под предлогом необходимости их растаможивания и оформления таможенных процедур, которые сопряжены также с финансовыми издержками», – рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев

По его словам, Молдова без предупреждения нарушает соглашение о почтовой связи. С прошлого года Тирасполь и Кишинёв обсуждают новый вариант договора, однако до сих пор общий знаменатель не достигнут.

«Приднестровская сторона подготовила обновлённый вариант документов, который учитывает эти аспекты. Этот проект буквально вчера был передан молдавской стороне, и теперь мяч на стороне Кишинёва, мы ожидаем ответа», – добавил глава МИД ПМР.

Также отмечается, что Приднестровье готово обсудить этот вопрос и на площадке политических представителей, которая простаивает уже пятый месяц. Тирасполь и Москва не раз призывали всех участников формата «5+2» вернуться за стол переговоров.

«На фоне дипломатического затишья число проблем в отношениях сторон может вырасти», – подчеркнули в сюжете.