Молдова планомерно передаёт свою оборонную сферу под контроль НАТО

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Правительство Республики Молдова утвердило новый Индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022 – 2023 годы.

Впервые подобный план был принят в 2006 году (при президенте-коммунисте Владимире Воронине во время его максимального охлаждения отношений с Россией) и с тех пор регулярно обновляется. Именно при Воронине был начат перевод молдавской армии на стандарты НАТО.

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«Молдова не должна быть только потребителем безопасности», – говорится в цитируемом документе.

План предусматривает проведение многоуровневых политических консультаций Кишинёва со странами-членами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности, ситуации в регионе, а также о проведении реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой эффективного государственного управления, гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны».

В разделе, посвящённом вопросу Приднестровья, подчёркивается, что правительство Молдовы «будет настаивать на скорейшем, полном и упорядоченном выводе российских войск, которые незаконно находятся на территории страны, а также на возможности преобразования нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».

Также отмечена необходимость продолжения участия Национальной армии Молдовы в миротворческой миссии в Косово (иными словами, в обеспечении отрыва Косово от Сербии и подавлении воли местных сербов к сопротивлению).

В плане предусмотрено «укрепление демократического контроля над вооруженными силами Республики Молдова, сотрудничество в области модернизации и развития возможностей вооруженных сил РМ, сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности – кибератаками, терроризмом, распространением оружия массового поражения».

Таким образом, Молдова ставит свои вооружённые силы под контроль Североатлантического альянса, который, со времени открытия Центра информирования и документирования НАТО в Кишинёве в 2016 году, обладает доступом ко всей информации, в том числе военного характера.

Принятие данного плана, который недвусмысленно свидетельствует об отказе Молдовы от нейтрального статуса, совпал по времени с рядом демонстративных акций по дестабилизации молдавско-российских отношений, о которых уже писал «Политнавигатор».

Так, указание «Газпрома» на своевременную уплату Молдовой долга за газ вызвало настоящую антироссийскую истерику со стороны руководства страны и депутатов правящей партии «Действие и солидарность».

На должности посла Молдовы в России и вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции назначены люди, не скрывающие своих антироссийских и евроатлантических убеждений – соответственно, Лилиан Дарие и Олег Серебрян. А совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, назначенное на 11 февраля, предполагает участие в этом мероприятии министров обороны двух стран, одна из которых непосредственно входит в НАТО.

Молдова продолжает наращивать свою русофобскую риторику, сближаясь с Украиной и Грузией, с которыми она заключила соглашение «Ассоциированное трио». Подобная позиция явно не будет способствовать улучшению отношений между Кишинёвом и Москвой.

Ультимативные требования о выводе российских миротворцев ни на шаг не сдвинут позицию России в вопросе Приднестровья, а напротив, ещё больше укрепят стремление защищать российских соотечественников в этом регионе.

Зато у Москвы явно не возникнет желания идти навстречу властям Молдовы в ходе очередного газового кризиса. Страдать будут простые молдавские граждане, превращаемые в стадо овец, влекомых на заклание. Впрочем, именно на это рассчитывает Майя Санду, а также её зарубежные кураторы, занимающие целые этажи в президентском дворце.