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Молдова отказалась от идеи присоединиться к запрету ряда восточноевропейских стран на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Молдовы рядом с народом Украины, мы должны учиться жить с этой ситуацией», – оправдывался Боля в телеэфире.

Скорее всего, «задняя» министра связана с угрозой Киева запретить импорт любых товаров из Молдовы, озвученная замминистра экономики Украины Тарасом Качкой. А от украинского рынка полностью зависимы молдавские производители персиков.

И вот министр Молдовы начал уверять, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны – всего 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника, – хотя молдавские элеваторы позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции.

Хотя еще несколько дней назад Боля говорил, что из-за украинского зерна местный урожай не уходит со складов, а тенденция экспорта молдавского зерна нисходящая, из-за расходов по логистике и падения цен на международных биржах.

Сейчас молдавское правительство обещает раз в два дня информировать фермеров об объемах импорта из Украины и выделить им дополнительные субсидии в объеме 5,6 млн долларов.

Молдавская ассоциация «Сила фермеров», которая давала правительству неделю на введения запрета на украинский импорт, считает, что на министра Болю надавил прозападный премьер Дорин Речан. Глава ассоциации Александр Слусарь пообещал реакцию со стороны фермеров в ближайшее время.

«Лично я не могу быть зрителем процесса уничтожения офшорными холдингами класса мелких и средних фермеров в деревнях, который производится на фоне несостоятельности властей и пустых обещаний», – написал Слусарь в соцсетях.

Тем временем цены на зерно в Молдове упали вполовину ниже себестоимости. Еще больший обвал цен на подсолнечник. Местные производители говорят о не менее 112 млн долларов убытков.

Молдавский эксперт Семен Албу напомнает, что это не первая «подстава» со стороны Украины. В прошлом году резкий рост цен на дизельное топливо перед уборочной кампанией был вызван тем, что перевозчики горючего в Молдове были перекуплены украинскими нефтетрейдерами.

«Безоблачность» наших отношений с Киевом достигается преимущественно за счет игнорирования собственно молдавских интересов и неудобных вопросов. Давно уже забыта акция с похищением на молдавской территории украинского судьи Чауса. Пропала с радаров тема экологии Днестра и угрозы пересыхания реки из-за функционирования Днестровской ГАЭС. Быстро замяли в СМИ и ситуацию с частичным подтоплением нескольких наших сел в ноябре прошлого года, когда наши партнеры, видимо, без оповещения молдавских коллег, увеличили сброс воды на днестровском водохранилище для дополнительной генерации энергии. Вспоминается попытка СБУ организовать теракт в Приднестровье, причем я вполне допускаю, что она имело место быть – вряд ли осторожный до сих пор Тирасполь решился бы разгонять откровенный фейк, да и «подрывных акций» в исполнении украинцев мы видели предостаточно. Можно представить, как не вовремя это было бы для наших властей, готовящихся принимать саммит Европейского политического сообщества. В общем, такая вот «улица с односторонним движением», где мы вынуждены поступаться своими интересами и терпеть потери «ради солидарности», – написал Албу в RTA.