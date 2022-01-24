Молдова подкатила к Приднестровью артиллерийские орудия

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Очередной скандал произошел на прошлой неделе в Зоне Безопасности между Приднестровьем и Молдовой. Вопреки действующим международным договоренностям там передвигались молдавские артиллерийские системы 100мм МТ-12 «Рапира» (дальность стрельбы 1800 метров).

Колонна тягачей двигалась по полтавской трассе в районе Дубоссар, затем колона направилась на военный полигон в Бульбоаках.

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Представители Молдовы не смогли дать внятных объяснения этому инциденту.

«Молдавская сторона не оставила попыток реваншистским путем и методами давления с военно-силовыми элементами сделать так, чтобы Приднестровье пошло по линии интересов Запада и Молдовы. Чтобы подавить государственность Приднестровья, лишить нас любых возможностей для развития. Это крайне опасный сценарий. У учения в Зоне Безопасности и рядом с ней – это также опасный сценарий. Сейчас обсуждается вопрос усиления передовой группировки НАТО в Румынии, которая граничит с Молдовой. Румыния с Молдовой организовали совместное патрулирование границы, совместное полицейское патрулирование дорог и целый комплекс других стратегических соглашений… Очень симптоматично, не может вменяемо ответить, что делают «рапиры» в Зоне Безопасности, серьезное артиллерийское вооружение, какого рода манипуляциями они там занимаются», – прокомментировал инцидент в эфире телеканала «Первый Приднестровский» министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Он считает Молдову, заявляющую о своем формальном нейтральном статусе, фактически частью НАТО.

«Любое военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Молдовы с НАТО или с отдельными странами-участницами НАТО безусловно несет определенную угрозу. В Молдове уже действуют три центра НАТО. Я последние годы постоянно слышу от экспертов тезисы о нейтралитете Молдовы, который прописан в конституции. Но если страна сотрудничает с НАТО и участвует в миротворческих операциях многие годы, если там действует НАТО, если она получает вооружение от стран-участниц, в частности от США, проводит несанкционированные учения в Зоне Безопасности, туда въезжают молдавские силовые структуры, то назвать это нейтральным государством невозможно. Это не нейтралитет, а фактическое военное освоение территории Молдовы странами НАТО, и в первую очередь, Румынией. Я напомню, что с Румынией у Молдовы план по стратегическому партнерству, который, насколько я знаю, будет расширяться и дополняться. Ведется работа над тем, чтобы создать единое оборонное пространство. Это факторы, угрожающие стабильности и безопасности. Приднестровье здесь является частью глобальной повестки системы гарантий между Россией и Западом», – сказал Игнатьев.