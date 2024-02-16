Молдова подключает Запад к блокаде Приднестровья

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Молдова блокирует отношения Приднестровья с международными организациями.

Об этом на коллегии МИД ПМР заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие международные структуры начали проявлять определенную пассивность и осторожность во взаимодействии с Приднестровьем, во многом оглядываясь на окрики из Кишинева, потому что там настаивают, чтобы международные организации и структуры гуманитарной направленности не так активно работали на приднестровской направлении», – сказал Игнатьев.

Он напомнил, что в прошлом году Приднестровье получило на гуманитарные цели по линии ООН 4,5 млн долл.

Молдова препятствует внешнеэкономическим контактам ПМР с ЕС. Кроме того Кишинев с 2019 года заблокировал переговоры в формате «5+2» (официально признанная платформа, в которой Кишинев и Тирасполь представляют стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредников). К участникам формата обратился президент Приднестровья Вадим Красносельский.

«Уважаемые дамы и господа, я обращаюсь ко всем международным участникам, посредникам формата «5+2». Не надо выступать адвокатами тех, кто нарушает права человека. Будьте последовательны и разберитесь с тем, почему так происходит в отношении приднестровского народа… Если по субъективным или объективным обстоятельствам формат «5+2» невозможен, надо чтобы работали политические представители, чтобы, наконец, начали решать вопросы для людей», – сказал Красносельский.