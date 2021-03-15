Молдова погрузилась в циничный траур по русофобу-конъюнктурщику

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду объявила сегодня общенациональный траур по скончавшемуся поэту Николаю Дабиже. На всей территории страны приспущены флаги, церемония похорон транслировалась на государственном телеканале.

Такая степень скорби многих шокировала, поскольку Дабижа был весьма неоднозначной фигурой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В молодости он получал государственные премии за стихи о Ленине, но потом оказался в числе тех, кто подписал декларацию о независимости Молдовы, и начал писать откровенно русофобские тексты.

Дабижа объяснял, что от смешанных браков с русскими рождаются бандиты и проститутки.

«Согласно неофициальным, но достоверным данным, 60% больных психически людей происходят из смешанных семей, у 70% преступников – родители разных национальностей, религий или рас, 80% проституток и более 50 процентов политиков партии власти рождены от смешанных браков. И ни одного гения.

Дети, родившиеся в смешанных браках, в лучшем случае посредственные личности, а как правило – инвалиды, преступники и неудачники. Дети, воспитывающиеся в смешанных семьях, закомплексованы, предрасположены к психическим расстройствам, преступлениям и проституции», – писал Дабижа.

За подобные публикации молдавскому поэту в 2003 году было присуждено звание почетного члена Румынской академии, члена совета директоров национального института изучения тоталитаризма в Румынии.

Смерть Дабижи вызвала нездоровую ажиотацию среди радикалов. Румынский депутат Джорджи Симион, которому на пять лет запрещен въезд в Молдову за попытку прорвать границу, потребовал пропустить его на похороны, заявив, что будет стоять на КПП, пока его не пропустят. Молдавские унионисты (сторонники слияния с Румынией) провели по этому поводу пикет с румынскими флагами на другой стороне границы. Майя Санду выразила глубокое сожаление по поводу инцидента и посетовала на то, что у нее нет полномочий, чтобы допустить радикала в страну.

Историк Руслан Шевченко потребовал переименовать улицу Пушкина в Кишиневе в улицу Дабижи, а заодно удалить из города бюст русского поэта, отбывавшего там ссылку.

Насколько популярен Дабижа в Молдове, свидетельствует курьезный эпизод. Министерство здравоохранения перепутало его с другим писателем Спиридоном Вангели, и подало ошибочное сообщение о смерти в парламент страны. В связи с этим молдавские депутаты почтили минутой молчания живого Вангели.

«Как можно объявлять национальный траур по публицисту, который своими русофобскими, даже с фашистским душком, статьями оскорбил сотни тысяч соотечественников, плюнул в душу тем, с кем десятилетиями жил бок о бок? Грош цена государству, которое допускает такое унижение своего населения. Молодцы, «проевропейцы», дискредитировали и себя, и многонациональную молдавскую культуру», – прокомментировала сегодняшние события молдавский журналист Юлия Семенова у себя в «фейсбуке».