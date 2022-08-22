Молдова помогла Украине восстановить ж/д сообщение в обход Днестровского лимана

22.08.2022  20:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

Украина восстановила железнодорожное сообщение с Молдовой из Одесской области на участке Березино-Бессарабка. Железнодорожный участок, который построили за два месяца, проходит в обход Приднестровья на востоке Республики Молдова.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, который открыл дорогу вместе со своим украинским коллегой Александром Кубраковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина восстановила железнодорожное сообщение с Молдовой из Одесской области на участке Березино-Бессарабка. Железнодорожный участок,...

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Спыну считает, что в перспективе эта ветка должна превратиться в «международный логистический хаб, посредством которого будет обеспечена связь портов Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил, Рени, Джурджулешть, Галац, Брэила и Констанца».

Пока по маршруту будут циркулировать только грузовые поезда, не более 44 000 тонн в сутки. Первые поезда пойдут уже в сентябре. Спыну назвал их «поездом солидарности». Эксперты уверены, что перевозиться будут, в первую очередь, зерно и горючее, но, возможно, речь идет и об оружии.

В «Укразлизнице» подчеркнули, что этот участок является альтернативой мосту через Днестровский лиман, по которому наносят удары российские ВКС.

Молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова возмущена очередным откровенно антироссийским шагом молдавских властей накануне отопительного сезона. Сегодня «Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и заявил, что на оплату поставок в следующие месяцы у него нет денег.

«Вот кто тянет Спыну за то, за что тянет? К чему пафос с “поездом солидарности”? Составом с горючим солидаризируешь нас, дурашко? Чем мы зимой отапливать дома будем?», – написала Левицкая-Пахомова.

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