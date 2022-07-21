Молдова понесёт всю ответственность за войну в Приднестровье – МИД РФ
Ответственность за размораживание Приднестровского конфликта будут нести власти Молдовы, которые пытаются изменить переговорный формат.
Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть серьезные опасения, что демонтаж нынешней миротворческой операции и ликвидация зоны безопасности могут вывести стороны на прямое вооруженное противостояние. Если это тот результат, к которому стремятся сторонники трансформации, они должны понимать, что ответственность за возникновение нового очага напряженности полностью ляжет на их плечи», – сказал Полищук.
По его словам власти Молдовы пытаются расширить полномочия Украины и ОБСЕ на переговорах и ограничить – Приднестровья и России. МИД РФ выступает категорически против этого, учитывая недавно вскрывшиеся факты о действиях миссии ОБСЕ на Донбассе, где он выполняла «несвойственные функции».
Кроме того, Молдова препятствует ротации российских военнослужащих и пытается проводить мониторинг зоны безопасности без участия Приднестровья.
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