Молдова понесёт всю ответственность за войну в Приднестровье – МИД РФ

21.07.2022  21:52 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия


Ответственность за размораживание Приднестровского конфликта будут нести власти Молдовы, которые пытаются изменить переговорный формат.

Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответственность за размораживание Приднестровского конфликта будут нести власти Молдовы, которые пытаются изменить переговорный формат....

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«Есть серьезные опасения, что демонтаж нынешней миротворческой операции и ликвидация зоны безопасности могут вывести стороны на прямое вооруженное противостояние. Если это тот результат, к которому стремятся сторонники трансформации, они должны понимать, что ответственность за возникновение нового очага напряженности полностью ляжет на их плечи», – сказал Полищук.

По его словам власти Молдовы пытаются расширить полномочия Украины и ОБСЕ на переговорах и ограничить – Приднестровья и России. МИД РФ выступает категорически против этого, учитывая недавно вскрывшиеся факты о действиях миссии ОБСЕ на Донбассе, где он выполняла «несвойственные функции».

Кроме того, Молдова препятствует ротации российских военнослужащих и пытается проводить мониторинг зоны безопасности без участия Приднестровья.

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