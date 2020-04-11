Молдова поплатилась за стремление усидеть на двух стульях

11.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские таможенники пресекли вывоз 7,5 тонн дезинфицирующих средств в Молдову, поскольку эта страна не является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом на своем официальном сайте сообщает Минская межрегиональная таможня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Груз пыталась вывезти коммерческая организация, она подала таможенникам соответствующую декларацию.

«Сотрудники пункта таможенного оформления «Солигорск» не допустили вывоз данного товара, так как вступившее в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.03.2020 №41 «О мерах нетарифного регулирования» временно запрещает вывоз подобных товаров с территории Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

Вывоз средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов, в отношении которых установлен запрет на вывоз с таможенной территории ЕАЭС, действует по 30 сентября 2020 года включительно.

Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон добился для своей страны статуса наблюдателя в ЕАЭС, однако о полноценном членстве в Евразийском союзе Кишинев переговоры не ведет, предпочитая сохранять соглашение об ассоциации с ЕС.

Додон заявлял, что будет пытаться убеждать Россию предоставлять скидки на газ Молдове даже в статусе наблюдателя ЕАЭС.

«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет… Если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – уверял Додон.