Молдова попыталась придушить Приднестровье руками Украины

20.01.2020, Москва, Елена Острякова

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александр Фленкя объявил сегодня, что Кишинев приостановил действие запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья.

Это произошло после того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами.

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Однако уже в средине дня премьер-министр Ион Кику заявил, что вскоре запрет возобновится, но уже по инициативе Украины.

«Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», – сказал Кику.

Еще через несколько часов выяснилось, что правительство Украины не принимало никаких решений по поводу запрета для автомобилей с приднестровскими номерами.

«На уровне правительства не было принято официального решения на этот счет, и на официальном уровне мы не информировали молдавскую сторону», – сказала официальный представитель посольства Украины в Молдове Алла Отверченко.

С 10 января Молдова ввела новые правила пересечения своей границы с Украиной. Приднестровский транспорт должен был пересекать ее только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md».

При этом непременным условием выдачи нейтральных номеров Молдова назвала наличие молдавского водительского удостоверения.