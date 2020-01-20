20.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
Просмотров:

Молдова попыталась придушить Приднестровье руками Украины

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александр Фленкя объявил сегодня, что Кишинев приостановил действие запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья.

Это произошло после того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако уже в средине дня премьер-министр Ион Кику заявил, что вскоре запрет возобновится, но уже по инициативе Украины.

«Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», – сказал Кику.

Еще через несколько часов выяснилось, что правительство Украины не принимало никаких решений по поводу запрета для автомобилей с приднестровскими номерами.

«На уровне правительства не было принято официального решения на этот счет, и на официальном уровне мы не информировали молдавскую сторону», – сказала официальный представитель посольства Украины в Молдове Алла Отверченко.

С 10 января Молдова ввела новые правила пересечения своей границы с Украиной. Приднестровский транспорт должен был пересекать ее только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md».

При этом непременным условием выдачи нейтральных номеров Молдова назвала наличие молдавского водительского удостоверения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть