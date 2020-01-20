Молдова попыталась придушить Приднестровье руками Украины
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александр Фленкя объявил сегодня, что Кишинев приостановил действие запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья.
Это произошло после того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами.
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Однако уже в средине дня премьер-министр Ион Кику заявил, что вскоре запрет возобновится, но уже по инициативе Украины.
«Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», – сказал Кику.
Еще через несколько часов выяснилось, что правительство Украины не принимало никаких решений по поводу запрета для автомобилей с приднестровскими номерами.
«На уровне правительства не было принято официального решения на этот счет, и на официальном уровне мы не информировали молдавскую сторону», – сказала официальный представитель посольства Украины в Молдове Алла Отверченко.
С 10 января Молдова ввела новые правила пересечения своей границы с Украиной. Приднестровский транспорт должен был пересекать ее только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md».
При этом непременным условием выдачи нейтральных номеров Молдова назвала наличие молдавского водительского удостоверения.
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