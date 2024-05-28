Молдова после президентских выборов откажется от своей независимости – экс-президент Румынии

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Бухарест не отправит войска за реку Прут, пока Молдова остаётся независимым государством, но этот статус после президентских выборов может измениться.

Об этом заявил в эфире телеканала “Moldova 1” бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

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По его словам, Румыния, даже для оказания военной помощи Кишинёву, «не может вводить войска за пределами своих границ», если не была атакована:

«Румыния не может быть государством-агрессором, войдя на территорию другого государства, не являющегося членом НАТО. Румыния не отправит армию за Прут, пока мы два независимых и суверенных государства», – заявил Бэсеску.

Но, заметил он, осенью 2024 года Румыния и Молдова проведут выборы глав государств, и, по его предположению, «будущим президентом [Румынии] будет тот, кто будет президентом объединения двух государств, как и будущий президент Республики Молдова»:

«Может быть из-за требований безопасности, в условиях, когда Румыния не может вмешаться на территории Молдовы из-за договора НАТО, в один момент, по мотивам безопасности, может оказаться, что лучше, чтобы Молдова объединилась с Румынией», – заявил он в ходе эфира на Moldova-1.