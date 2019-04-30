Молдова повторит газовый аттракцион Украины

30.04.2019, Москва, Елена Острякова

Задолженность Moldovagaz перед «Газпромом» достигла 431,66 млрд руб. Об этом говорится в ежегодном финансовом отчете российского монополиста.

Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье. Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО “Тираспольтрансгаз”, но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой как рычаг давления на нее.

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Дело в том, что активное строительство «Северного потока» заставило Молдову искать альтернативные варианты или по крайней мере заявлять о них. Транзит российского газа с Украины уже снизился на 22%. В начале следующего года Молдова может утратить статус транзитера и останется с «Газпромом» один на один.

На днях премьер-министр страны Павел Филип объявил у себя в «Фейсбуке», что 2 мая начнется строительство магистрального газопровода из Румынии Унгены — Кишинев. Румынская Transgaz подписала все необходимые контракты для реализации проекта, стоимость которого оценивается в 93 млн. евро.

Первый участок Яссы – Унгены был построен на средства гранта ЕС еще 27 в 2014 году, однако поставки по нему практически не осуществлялись, и продолжение строительства срывалось. Неудивительно, ведь Румыния добывает около 10 млрд кубометров газа в год, а потребляет 11 млрд. Нехватку компенсируют закупками российского газа. В прошлом году поставки российского газа составили 11% потребления в Румынии.

Таким образом, по новому молдавскому трубопроводу пойдет смесь дешевого румынского и дорогого российского газа. Причем, вполне вероятно, что смесь этого коктейля окажется дороже чисто российского газа. Примерно такой же аттракцион невиданной энергетической независимости демонстрировала Украина, когда получала реверсный российский газ из Словакии.