Молдова пожинает плоды многовекторности и голосования за Санду

25.08.2021 15:54 (Мск), Москва, Елена Острякова

Молдова опустилась с четвертого на восьмое место в рейтинге поставщиков фруктов в Россию. Это самая провальная позиция за последние пять лет.

Об этом сообщает сайт East-fruit.com, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экспорт яблока из Молдовы в Россию снизился за год на 33% до 101,5 тыс. тонн. Экспорт столового винограда упал на 19%. Наиболее существенно снизился экспорт черешни. Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году. То же самое и по другим позициям.

Кроме того, выручка от экспорта молдавских фруктов в Россию по итогам первого полугодия 2021 года снизилась на 23% – до $95 млн.

«Мы уже несколько лет наблюдаем резкое усиление активности поставщиков фруктов из Ирана и Турции на рынке России. Кроме того, продолжает усиливать свои позиции на рынке России Сербия, однако не за счёт роста объёмов поставок, а благодаря повышению качества продукции. Да и сами садоводы России не сидят, сложа руки. Местное производство и местная продукция начинает вступать в прямую конкуренцию с импортом из Молдовы, имея конкурентное преимущество в виде более низких логистических затрат», – сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

При этом российский рынок является критически важным для Молдовы. Несмотря на Соглашение об ассоциации с ЕС, Республика поставляет в Россию 99% своих яблок.