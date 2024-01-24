Молдова предоставит Украине аэродром для F-16

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Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил, что для постоянного пребывания передаваемых Украине самолетов F-16 может быть использован аэродром Маркулешты.

Украинская сторона направила запрос для базового размещения, на что получила согласие.

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Министра цитирует «Комсомольская правда Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тг-канал «Молдавский вагон» отмечет, что у Молдовы нет техники и персонала способного обслуживать F-16. Однако, США уже вложили в инфраструктуру Маркулешт миллионы долларов.

Видимо поэтому в сентябре прошлого года молдавские власти внезапно заявили, что больше не собираются превращать Маркулешты в региональный аэропорт для лоукостеров, как планировали ранее. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил что там будет создаваться аэродром для приема грузовых самолетов.

Необходимо отметить, что уже в феврале 2022 года, сразу же после начала СВО Маркулешты начали принимать натовское оружие для Украины.

А в октябре прошлого года США провели на аэродроме учения «Aurochs Partner» для «повышения совместимости молдавской армии с НАТО». 150 военнослужащих воздушно-десантных войск США и Молдовы совершили в Маркулештах прыжки.

О том, что Украина, выпрашивающая у США F-16, не располагает аэродромами для того, чтобы принять такие самолеты было известно давно. Высказывались предположения что американские истребители будут взлетать в Румынии и Польше, что сделает тамошние базы законной целью для России.

Однако такого рода удары поставили бы НАТО в состояние конфликта с РФ. Теперь для этой проблемы найдено «изящное» решение. Под российские ракеты подставляется как бы нейтральная Молдова.