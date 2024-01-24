Молдова предоставит Украине аэродром для F-16

Елена Острякова.  
24.01.2024 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1019
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Россия, Украина


Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил, что для постоянного пребывания передаваемых Украине самолетов F-16 может быть использован аэродром Маркулешты.

Украинская сторона направила запрос для базового размещения, на что получила согласие.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил, что для постоянного пребывания передаваемых Украине самолетов F-16...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Министра цитирует «Комсомольская правда Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тг-канал «Молдавский вагон» отмечет, что у Молдовы нет техники и персонала способного обслуживать F-16. Однако, США уже вложили в инфраструктуру Маркулешт миллионы долларов.

Видимо поэтому в сентябре прошлого года молдавские власти внезапно заявили, что больше не собираются превращать Маркулешты в региональный аэропорт для лоукостеров, как планировали ранее. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил что там будет создаваться аэродром для приема грузовых самолетов.

Необходимо отметить, что уже в феврале 2022 года, сразу же после начала СВО Маркулешты начали принимать натовское оружие для Украины.

А в октябре прошлого года США провели на аэродроме учения «Aurochs Partner» для «повышения совместимости молдавской армии с НАТО». 150 военнослужащих воздушно-десантных войск США и Молдовы совершили в Маркулештах прыжки.

О том, что Украина, выпрашивающая у США F-16, не располагает аэродромами для того, чтобы принять такие самолеты было известно давно. Высказывались предположения что американские истребители будут взлетать в Румынии и Польше, что сделает тамошние базы законной целью для России.

Однако такого рода удары поставили бы НАТО в состояние конфликта с РФ. Теперь для этой проблемы найдено «изящное» решение. Под российские ракеты подставляется как бы нейтральная Молдова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть