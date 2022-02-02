Молдова представит на Евровидении песню о своем слиянии с Румынией
Группа Zdob şi Zdub («Здоб ши Здуб») будет представлять Молдову на Евровидении с песней «Поезд», посвященной возобновлению железнодорожного маршрута Кишинев-Бухарест.
Многие в Молдове считают, что песня воспевает унирю – слияние с Румынией. Там есть такие слова:
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«Старая страна, новая страна / Как будто бы одна, как будто бы две / Будто бы раздельны, будто вместе / Как будто бы две, как будто бы одна».
«Это даже смешно, какая униря?! Песня необычная, игривая, с иронией и юмором. Помните, как ездили на поездах в Бухарест, в Москву? Часто ездили. «Trenuletul» – песня о поезде, который курсировал между двумя странами. Мы едем из одной страны в другую, а там все говорят на таком же языке», – оправдывался продюсер группы «Zdob si Zdub» Игорь Дынга.
Во время исполнения на Национальном отборе из композиции этот куплет пропал. Он был замене на другой:
«Поезд видит, когда он бежит / Как тесен широкий мир / И он больше не выглядит большим / Потому что у него нет границ».
Победив в отборе, группа отправилась в турне по России.
После этого социальные сети заполонили критические комментарии о том, что нужно было сохранить оригинальные слова песни с унионистским подтекстом.
Дирижёр группы Василий Адвахов пояснил, это было импровизацией солиста Zdob şi Zdub Романа Ягупова, и текст — не окончательный.
«Мы должны представить эту песню на международном уровне, а написана она была для внутреннего рынка», – сказал Ягупов.
Однако под напором унионистской общественности группа решила вернуться к изначальному варианту текста.
Спасибо!
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