Молдова превратила свою валюту в бумажки

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Хозяйствующие субъекты Приднестровья будут вынуждены искать себе партнеров за пределами Молдовы после того, как банки этой страны отказались принимать платежи в молдавской валюте – леях.

Об этом интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил вице-премьер ПМР Сергей Оболоник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блокировка приводит к тому, что наши экономические агенты вынуждены менять географию рынка, искать иные источники поставок, не из Молдовы. Молдова потеряет объем продаж. Если кто-то сейчас уйдет на иные поставки, возвращаться потом не будет резонов», – приходит к выводу Оболоник.

По его словам, проблема с «приднестровскими» леями существует с осени и поднималась на международной встрече в Баварии.

«Она была охарактеризована европейскими экспертами как очень странная проблема, у которой нет оснований и предпосылок. У этих событий нет разумной экономической подоплеки. Леи к нам заходят по вполне понятным коммерческим контрактам. Соответственно, когда мы рассчитываемся этими леями, задавать нам вопросы об их происхождении очень странно», – недоумевает вице-премьер.

Он добавил, что даже до блокады Приднестровью не на что было тратить 30% выручки в леях.

«Заблокировав нам леевые операции, Молдова превратила для нас молдавскую валюту в ничто, в бумажки. Принимать в расчет леевую выручку для нас нерационально. Это уже не средство расчета. После истории с ландраматом (отмывом и выводом денег через Молдову – ред.) молдавские банки и так находятся в зоне риска», – предупредил Оболоник.

Молдавские банки вернули переводы в молдавской национальной валюте (леях) 9 приднестровским предприятиям в феврале под предлогом того, что происхождение этих средств якобы неизвестно. Кроме того, трем крупным промышленным предприятиям Приднестровья было отказано в пополнении их же счетов.

В 2019 году молдавские банки перевели на счета приднестровских предприятий 3 млрд 246 млн лей от 670 молдавских предприятий и 15 международных организаций, включая западные посольства и ОБСЕ. Уже в феврале 24 молдавских предприятия перечислили в Приднестровье 3,5 млн лей. Причем одним из плательщиков выступило министерство финансов Молдовы, которое оплатило содержание школ на румынском языке.

За последние десять лет торговый оборот между двумя берегами Днестра вырос в 5,5 раз. Приднестровье поставило в 2019 году в Молдову электричество, цемент, металлы, зерно и другие товары на 255 млн долларов. При этом приднестровские предприятия закупили в Молдове лом, медикаменты, продуты питания, транспортные услуги на 120 млн долларов.

В торговых операциях задействованы более 1,5 тыс предприятий с обоих берегов. Однако 55% молдавского импорта составляет лом для Молдавского металлургического завода (ММЗ) в Рыбнице и услуги железной дороги по доставке этого лома.

Сейчас (ММЗ) не может рассчитаться за купленный и отгруженный металлолом. За последние 2 года только от ММЗ экономические агенты Молдовы получили 170 млн долларов.