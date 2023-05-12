Молдова прикрыла вольницу понаехавшим украинцам

Елена Острякова .  
12.05.2023 22:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


С 15 мая украинцы больше не могут находиться в Молдове более 90 дней без оформления «временной защиты».

Такое решение приняла чрезвычайная комиссия правительства Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

С 15 мая украинцы больше не могут находиться в Молдове более 90 дней без...

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«Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода», — говорится в заявлении КЧС.

Также комиссия отменила права граждан Украины на работу в республике без вида на жительство, а также облегчённый найм соискателей с Украины молдавскими работодателями.

На общие основания для украинцев переводится режим подтверждения несудимости и въезд лиц, признанных украинской стороной апатридами, а также получение вида на жительство в целях учёбы.

Политолог Александр Носович отмечает, что схожие процессы происходят и в других восточноевропейских странах. Так, в Варшаве прошёл митинг против украинизации Польши. На нем потребовали сократить количество украинцев в стране и уделять им меньше внимания в социальной политике. В Литве комиссия по геральдике призвала госучреждения страны прекратить использовать в своей символике флаг и герб Украины.

«Украина по всем признакам осточертела даже тем, кто активнее всех за неё топит. Так проходит слава мирская», – написал Носович в своем тг-канале.

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