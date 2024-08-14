Молдова приостановила закупки природного газа – цены не по зубам

Алексей Логофет.  
14.08.2024 21:25
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Цены


Молдова временно приостановила закупки природного газа из-за роста цен на европейском фондовом рынке.

Об этом заявил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает телеканал TV8.

Молдова временно приостановила закупки природного газа из-за роста цен на европейском фондовом рынке. Об...

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Цены выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке, возможного обострения конфликта с участием Израиля, Ливана и Ирана. В начале этого месяца цена газа на европейском рынке достигла 457 долларов за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем за последние восемь месяцев.

По заверению Вадима Чебана, на данный момент в Молдове нет дефицита, и закупки газа могут возобновиться на следующей неделе.

«На прошлой неделе у нас были кое-какие закупки, не могу озвучить их объем, но пока взяли паузу. На этой неделе посмотрим, как будут развиваться события, и, возможно, на следующей возобновим процесс – уже на сентябрь», – заявил глава «Молдовагаз».

В конце июля цены на «голубое топливо» поднялись после относительной стабилизации в предыдущем месяце. Доставка российского газа через Украину также находится в зоне риска после того, как ВСУ вторглись в Курскую область и захватили газотранспортную станцию «Суджа».

Ежедневно через него проходит более 40 миллионов кубометров голубого топлива, из них примерно 35 миллионов поступает в Австрию и Словакию. Остальные 5 миллионов кубометров идут в Приднестровье, которое, согласно действующей схеме, обеспечивает правобережье Молдовы дешёвой электроэнергией, вырабатываемой Кучурганской ГРЭС.

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