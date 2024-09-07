Молдова присоединилась к требованию об аресте Владимира Путина

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Кишинёв официально присоединился к декларации министров юстиции стран-членов Совета Европы, принятой в Вильнюсе в рамках неформальной конференции «К ответственности за международные преступления, совершенные на Украине», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

В резолюции поддерживается требование Международного уголовного суда об аресте и привлечении к уголовной ответственности президента России Владимира Путина, а также экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, командующего ВВС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова.

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Декларация призывает все государства оказать МУС содействие в его текущем расследовании и судебном преследовании виновных. Подписанты подтверждают необходимость создания эффективного Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Декларацию подписали страны-члены ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, три страны-кандидата в ЕС – Украина, Грузия и Молдова, а также две страны-наблюдателя – США и Япония.

Ранее Армения, которая также проводит политику дистанцирования от России, отозвала свою подпись под этим документом. Об этом свидетельствует финальная версия документа, опубликованная на сайте Совета Европы.

«Нынешняя молдавская власть живёт сегодняшним днём. Это временщики в самом худшем смысле слова. Им главное дотянуть до президентских выборов, дабы обеспечить Майе Санду ещё один мандат. Их совершенно не интересует, что будет с молдавско-российскими отношениями завтра, когда эта власть уйдёт, и как это повлияет на отношения между двумя странами. Все эти авгиевы конюшни придётся разгребать уже новым молдавским политикам, если, конечно, Молдова к этому времени ещё останется на карте мира», – прокомментировал для «ПолитНавигатора» присоединение Молдовы к требованию ареста президента России молдавский политолог Владимир Букарский.