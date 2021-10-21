Молдова присваивает валютные призовые приднестровского ФК «Шериф», громящего именитые клубы

21.10.2021 18:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Банки Молдовы отказываются открыть валютный счет приднестровскому футбольному клубу «Шериф», который успешно выступает в Лиге чемпионов.

Об этом президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил в телефонном разговоре премьер-министру Молдовы Наталье Гаврилице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Команда «Шериф» выступает в молдавском чемпионате, и как локомотив тащит весь молдавский футбол. Побеждая на высоком уровне, команда получает валюту там, а молдавские банки не открывают валютные счета, предлагая взять леи. Но вся проблема в том, что в леях не рассчитаешься с игроками. Это вопрос абсолютно гуманитарный и имеет отношение к развитию спорта, что на правом, что на левом берегу», – сказал Красносельский.

Гаврилица попросила направить ей соответствующие документы.

Напомним, «Шериф», официально представляющий Молдову, вышел в групповой этап Лиги Чемпионов и уже одержал там две победы: над украинским «Шахтером» и испанским «Реалом». Сейчас он занимает первое место в группе.