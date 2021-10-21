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21.10.2021 18:49 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, дискриминация, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Произвол, Россия, Скандал, Спорт, Финансы
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Молдова присваивает валютные призовые приднестровского ФК «Шериф», громящего именитые клубы

Банки Молдовы отказываются открыть валютный счет приднестровскому футбольному клубу «Шериф», который успешно выступает в...

Банки Молдовы отказываются открыть валютный счет приднестровскому футбольному клубу «Шериф», который успешно выступает в Лиге чемпионов.

Об этом президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил в телефонном разговоре премьер-министру Молдовы Наталье Гаврилице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда «Шериф» выступает в молдавском чемпионате, и как локомотив тащит весь молдавский футбол. Побеждая на высоком уровне, команда получает валюту там, а молдавские банки не открывают валютные счета, предлагая взять леи. Но вся проблема в том, что в леях не рассчитаешься с игроками. Это вопрос абсолютно гуманитарный и имеет отношение к развитию спорта, что на правом, что на левом берегу», – сказал Красносельский.

Гаврилица попросила направить ей соответствующие документы.

Напомним, «Шериф», официально представляющий Молдову, вышел в групповой этап Лиги Чемпионов и уже одержал там две победы: над украинским «Шахтером» и испанским «Реалом». Сейчас он занимает первое место в группе.

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