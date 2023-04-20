Молдова продолжает дрейф в сторону врагов России

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Молдова вышла из учредителей телекомпании «Мир», вещающей на пространстве СНГ, и будет добиваться возмещения инвестиций, сделанных в неё.

Такое решение приняло правительство страны, мотивировав его тем, что на телеканале мало говорили об Украине.

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«Мы не должны оплачивать пропаганду», – заявил молдавский премьер Дорин Речан.

Башкан Гагаузии Ирина Влах, присутствовавшая на заседании правительства заявила, что с телеканалом «Мир» Молдова теряет многомиллионную аудиторию.

«Благодаря сюжетам и прямым трансляциям праздничных торжеств, в том числе со Дня независимости, фестиваля «Мэрцишор» и так далее, миллионы зрителей всех стран СНГ узнавали о Молдове, о наших традициях, о гостеприимстве молдавского народа», – пояснил ее мысль в своем тг-канале экс президент Молдовы Игорь Додон.

О том, что «Мир» отменят, провластные молдавские депутаты заявляли еще в марте. Кишинев отказался от молдавского представительства телеканала еще в конце прошлого года.

Это лишь малый эпизод масштабной программы по выходу Молдовы из СНГ. После прихода к власти президента Майи Санду представители страны перестали посещать саммиты содружества, однако радикальных заявлений себе не позволяли.

Но после получения Молдовой (прицепом к Украине) статуса кандидата в члены ЕС процессы начала стремительно ускоряться. На этот год в государственном бюджете страны не предусмотрены средства для оплаты членских взносов в СНГ. В декабре 2022 года кишиневские власти отказались от статуса культурной столицы СНГ 2023 года для столицы Гагаузии (автономии в составе Молдовы) города Комрата.

2023 год начался с громогласных заявлений премьера Речана:

«Наша стратегическая цель – интеграция в Евросоюз. СНГ не функционирует и неэффективен. Молдова не должна сильно держаться за СНГ».

Правительство Молдовы начало работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ (всего их 330). Министр иностранных дел Нику Попеску пообещал, что расторгнутых договоров будет несколько десятков.

«Это наш ответ на российскую агрессию против Украины, и вообще эта организация стала наименее релевантна для нашего бизнеса и общества», – заявил он.

А спикер молдавского парламента Игорь Гросу пообещал, что после пересмотра всех «ненужных» соглашений будет рассмотрен вопрос о членстве в СНГ.

«Пока идёт эта несправедливая война против наших украинских соседей, наше присутствие там неправильно, и нас там не будет», – заявил Гросу.

«На каком-то этапе такой «ползучий» выход скажется на судьбе молдавских гастарбайтеров, работающих в России», – предупредил молдаван из Москвы профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Глава молдавского Агентства по инвестициям Марин Чобану сказал, что момент для выхода «подходящий», но нужно учесть все экономические риски.

«Политически это было бы хорошо, но мы рискуем потерять 20-миллионный или 50-миллионный рынок, но может нас спасают не столько эти 50 млн, сколько рабочие места, которые находятся под угрозой. Я сомневаюсь, что Молдова быстро привлечет инвесторов, которые откроют в короткие сроки 20 тысяч рабочих мест», – сказал Чобану.

Уже в феврале Молдова отозвала своего представителя в Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Иона Липчиу. Ее торопили из Европы. Делегат Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс заявил, что договоры СНГ не совместимы с обязательствами Кишинёва перед ЕС.

После этого Майя Санду неожиданно явилась в парламент и заявила:

«Какая партийная идеология мешает вам вытащить страну из тьмы и признать, что, кроме европейской интеграции, другого пути у нашей страны нет? СНГ, Таможенный союз, ЕАЭС, предложение «дружить со всеми» ни к чему хорошему нас не привели».

Оппозиция тщетно предупреждала о катастрофе.

«СНГ – это более 13% нашего товарооборота в 2022 году. Мы потеряем безвиз, зону свободной торговли для тысяч наших предприятий! Мы импортируем по низким ценам из СНГ 74,3 % удобрений, 65,4 % древесины, 51,8 % минеральных продуктов 48,2 % металлов! 30 лет мы импортировали 100 % дешевых газа и электроэнергии. Мы экспортируем в СНГ 59% фруктов и орехов! 92% всей фармацевтической продукции! В России работают 163 тыс. молдаван, которые в 2021 году перевели 200 млн долларов в Молдову! Рынки ЕС ещё не получили, рынки СНГ уже можем потерять», – возмущался депутат парламента Богдан Цырдя. .

Стоит добавить, что в 2022 году наблюдалась положительная динамика в торговле со странами СНГ. Их доля в молдавском экспорте выросла с 15 до 23,3%.

Нельзя сказать, что в молдавском правительстве этого не понимают. Так в феврале оно утвердило соглашение с ассоциированным членом СНГ Туркменистаном. Возможно последуют и другие соглашения, ведь основная проблема (так диктуют из ЕС) не Содружество в целом, а его лидер Россия.

Министр иностранных дел Попеску уже рапортует, что взаимоотношения с нашей страной свелись к контактам посольств.

Власти нагнетают антироссийские настроения. Глава МВД Анна Ревенко заявила, что все ложные сообщения о минировании поступают в Молдову из России. А провластный депутат Игорь Кирияк обещает присоединиться к антироссийским западным санкциям, как только страна избавится от энергетической зависимости.

С такой риторикой своих правителей Молдова стремительно идет к обретению статуса недружественной страны в России. Однако российский «Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) в 2022 году назвал Молдову относительно дружественный коммуникационным режимом, присвоив ей рейтинговый балл 8,3 (для сравнения у Белоруссии этот балл составил 88,4).

«Народ Молдовы не дал стране свалиться в недружественные страны», – отметила

замдиректора НИИРК Валентина Комлева.

Действительно, согласно данным соцопросов, против разрыва экономических, дипломатических и культурных связей с Россией выступают около 70% респондентов. При этом 55% считают выход республики из СНГ ошибочным.

«Майя Санду может бы и хотела, чтобы Москва записала Молдову в один ряд с государствами ЕС и США, и ее риторика в адрес России ничуть не отличается от заявлений наиболее одиозных руководителей недружественных стран, вроде Польши или Прибалтики. Но похоже, что официальная Москва четко отделяет действующее руководство Республики Молдова от народа. Поэтому, на мой взгляд, что бы Кишинев не делал, в «калашный ряд» недружественных стран он не попадет», – заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС.

Однако политолог Александр Носович, перечитывая новую Концепцию внешней политики РФ, не советует делать такие оптимистические выводы.

«В ней не упоминается территориальная целостность Молдавии и мирное урегулирование приднестровского конфликта. Это ещё не признание Приднестровья, но уже серьезный сигнал Кишинёву. Выкрутасы Майи Санду с дрейфом в сторону НАТО и транзитом оружия на Украину без последствий для Молдавии не останутся», – пишет Носович.