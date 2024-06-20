Молдова продолжает газовый шантаж России и Приднестровья

Алексей Логофет.  
20.06.2024 09:34
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Энергетика


В нынешних условиях транзита газа из России серьезная проблема вырисовывается для Приднестровья, так как маршрут транспортировки голубого топлива становится все более дорогим и неопределенным. Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в программе «Евроатлантика» на канале “Vocea Basarbiei”.

По его словам, из-за приостановки транзита российского газа через Украину в конце этого года «Газпром» не сможет продолжать традиционные поставки. Это открывает возможность европейским компаниям взять на себя транзит, но это решение сопряжено со значительными дополнительными затратами.

В нынешних условиях транзита газа из России серьезная проблема вырисовывается для Приднестровья, так как...

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«Возможна поставка газа в Турцию и далее в реверсном режиме по Трансбалканскому трубопроводу», – пояснил Парликов.

Однако это решение поднимает ключевые вопросы о том, кто понесёт расходы.

«Главный вопрос заключается в том, кто возьмет на себя высокие расходы по этому новому маршруту. У «Газпрома» есть контракт на поставку газа до границы, но из-за невозможности транзита по Украине ему придется искать другую организацию для доставки. «Молдовагаз» [дочерняя кампания «Газпрома»] предложила взять на себя эту ответственность, однако остается неясным, кто будет оплачивать транспортные расходы. Если «Газпром» – хорошо, если Приднестровье – ОК. Однако все должны понимать, что правый берег Днестра не заплатит ни одного лея», – отметил министр.

По его словам, несмотря на эти трудности, Молдова не будет препятствовать продолжению действия контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом».

«Поддерживать стабильность в регионе правильно, но это контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом», и обе стороны должны найти решение», – заключил Парликов.

Иными словами, Молдова намерена и дальше давать возможность «Газпрому» поставлять газ в Приднестровье, получая взамен этого дешёвую электроэнергию с Кучурганской ГРЭС и не платя за транспортировку газа ни копейки.

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