Молдова продолжает издевательства над гражданами России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Молдовы в субботу не впустили известного российского биолога Александра Панчина. Он планировал прочитать в Кишиневе несколько лекций.

Об этом сам Панчин написал в своем тг-канале, перелает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам ученого, пограничники заявили ему, что цель его поездки не подтверждается, хотя Панчин имел на руках обратные билеты и бронь в отеле, а объявления о его публичных лекциях были размещены на многих молдавских ресурсах.

«Я даже предложил пограничникам посмотреть меня в Википедии и убедиться, что я безобидный биолог и научный сотрудник. Но это не помогло. На пограничников зла не держу. То есть, понимаю, почему они себя так ведут. Но, все же, это очень обидно. Куча людей хотели прийти. Увы, боюсь, что второй раз в Кишинёв я ехать не решусь», – написал Панчин.

Хотя задержания и высылка россиян для Молдовы обычное дело, история Панчина возмутила многих. Член исполкома партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский напомнил, что недавно в Кишинев беспрепятственно прибыл беглый российский либеральный блогер Илья Варламов.

Он не первый раз посещает Молдову и каждый раз подвергает страну жестокой критике. Вот и сейчас он, не стесняясь, заявил молдавским журналистам, что Кишинев напоминает ему автостоянку, это «постсоветский, несправедливый, неудобный, опасный город», в который он никогда не переедет жить.

Досталось от блогера-иноагента даже традиционному десерту молдавской кухни «бабка нягрэ».

«Скажут, опять приехал, все ему не нравится, вали в свою Россию», – кокетливо пошутил при этом Варламов.

«Российского блогера Варламова спокойно пустили страну. Он не менее спокойно смешал ее с грязью. А ученый Панчин планировал несколько образовательных лекций для жителей страны. Но зачем нам образование, если власть держит народ за быдло. Введите уже визовый режим с Россией – погранцам хоть не стыдно будет людей в аэропорту заворачивать без причины», – написал Полянский.

Интересно, что накануне неудачного визита Панчина в Кишинев МИД РФ выступил с жестким заявлением.

«По прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра. По данным ведомства, проверки могут длиться до 10 часов, в это время гражданам и их детям не предоставляют элементарные бытовые условия – питание и воду, связь с внешним миром. В ходе таких проверок сотрудники пограничной полиции нередко записывают свое неподобающее обращение с российскими гражданами на мобильные телефоны и выкладывают видео в сеть. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами. Ежедневно власти Молдовы таким образом запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России», – говорится в заявлении.

МИД РФ выступил с заявлением после того, как молдавские власти объявили нежелательным лицом и депортировали известного российского адвоката Игоря Трунова.

Трунов, помимо прочего, является приором ордена тамплиеров России и готов отстоять себя сам. Он подал главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к депортации. Адвокат заявил, что спецслужбы Молдовы задержали его в аэропорту Кишинева, незаконно удерживали почти двое суток.

Впрочем, в Молдове и раньше депортировали известных россиян, и это сходило им с рук. 19 апреля главе (раису) Татарстана Рустаму Минниханову не дали даже выйти из самолета, на котором он прилетел. Он также был объявлен нежелательным лицом.

В июле 2022 году въезд был запрещен известному певцу Филиппу Киркорову. Его также продержали сутки в аэропорту. А в мае был задержан и депортирован корреспондент «РИА Новости» Артур Шайхутдинов.

Депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнику. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей.

Тогда же был наложен запрет на въезд известному политологу, а ныне депутату Думы Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, другим ученым и журналистам. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха. В декабре 2021 года пограничная служба Молдовы задержала и депортировала 9 российских политологов, которые направлялись в качестве наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье.

Недавно премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что в Молдову не могут приехать президент РФ Владимир Путин и бывший генпрокурор России Игорь Чайка, поскольку входят в некий «черный список».