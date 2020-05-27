27.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия, Финансы
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Молдова продолжает выпрашивать кредит у Москвы


Правительство Молдовы вновь обратилось к России с просьбой о кредите, несмотря на то что конституционный суд страны признал уже заключенное соглашение о займе незаконным.

Об этом в эфире телеканала tvc21 заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не ответила, готова ли она продолжить переговоры по кредиту. Экономическая ситуация каждый день меняется и у нас, и у них. Пока не имеем ответа. Российская сторона должна изучить возможность предоставления данного кредита в дальнейшем», – сказал Кику.

Молдавский экономический эксперт Роман Киркэ считает, что кредит от РФ возможно оформить через выпуск еврооблигаций.

«Правительство может выпустить ровно на эти 200 миллионов евро с процентной ставкой 2%, чтобы избежать толкования законодательства, как произошло с решением конституционного суда», – сказал Киркэ агентству «Спутник».

Сейчас молдавский минфин ведет переговоры со специализированными компаниями по оценке кредитного рейтинга страны.

7 мая конституционный суд Молдовы отменил решение парламента страны о кредите в 200 млн евро, который предполагалось взять у России, чтобы покрыть часть дефицита госбюджета.

Проевропейский депутат молдавского парламента Серджиу Литвиненко, выступая в суде, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей».

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