Молдова продолжила депортации граждан РФ накануне выборов в Приднестровье

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Молдова депортировала еще пять россиян, пытавшихся въехать на ее территорию из России. Всего пострадавших от самоуправства молдавских властей на сегодняшний день восемь. Это члены Общественной палаты России, сотрудники Института стран СНГ, правозащитники, общественники.

У Павла Пожигайло пограничники на досмотре отобрали личные документы и отправили в зал ожидания. Он находился там без еды и документов больше 8 часов. После этого его отправили в самолёт, без документов, без объяснений. И только в нашей пограничной зоне ему отдали конверт с документами.

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Председателю ОНК Петербурга, зампредкомиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александру Холодову аргументировали депортацию тем, что он «не подтвердил цель поездки».

«Может быть, их смутило то, что я еду на конференцию по противодействию коррупции? И на выставку «30 лет коррупции». Видимо знаменитое «ландромат» их пугает!» – написал Холодов в своем «фейсбуке».

«Мы прошли паспортный контроль, нам поставили допуск на территорию Молдовы, затем нас задержали пограничники. Держали дольше, чем всех остальных пассажиров, когда уже в зоне прилёта не оставалось никого, тогда уже начали с нами разговаривать. Я пытался у них узнать: «Что я нарушил, закон?» Они ответили: «Мы сейчас вам все поясним». Потом они мне дали бумагу, где написано: «Мы вас выдворяем, потому что вы не указали цель прибытия». Я предоставил и адрес, куда я направлялся, и сказал, что я еду на медицинское обслуживание, в частности, хочу попасть в стоматологию. Они ответили: «Нет, вы нас обманываете, вы наблюдатель на президентских выборах в Приднестровье, вы награждены двумя орденами Приднестровья, вы хотите подорвать суверенитет Молдовы». Я профессор, я ничей суверенитет не подрываю. Они изъяли у нас паспорта. Я сказал, что это собственность России, и что они не имеют права их изымать. Забрали чемодан, акты о депортации не выдали. Похоже, в Молдове началась травля в отношении российских граждан. С нами задержали еще одного человека из Санкт-Петербурга. Я не знаю, кто он, но я так понимаю, он религиозный деятель. Его тоже депортировали. Ему написали формулировку: «По другим причинам», – рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Егоров.

Российский правозащитник Александр Брод, также депортированный, обратится к комиссару Совета Европы по правам человека и в Комитет по правам человека ООН из-за запрета на въезд в Молдову.

«Считаю, что такими действиями по ограничению допуска правозащитников и общественников на свою территорию Молдова только портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к выборам в Приднестровье, заставляя уважать выбор его жителей, которые предпочли независимую государственность агрессивному соседу. Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным — это абсурд», – заявил Брод.

В зале ожидания он провел 5 часов. Он не исключал вероятности, что его могут задержать и заявить о возбуждении против него уголовного дела. По его информации, правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обсудил ситуацию с депортацией россиян на встрече с польским политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном. Его молдавские власти в Приднестровье допустили.

«Майя Санду (президент Молдовы – ред.), судя по всему, взяла на себя обязательства ускоренными темпами разорвать все контакты и связи с Россией. Поведение властей Молдовы даже на фоне всех предыдущих в разные времена, когда российских представителей не пускали в Приднестровье – беспрецедентно. Молдове важно навредить демократическому процессу в Приднестровье, чтобы потом продолжить тактику непризнания Приднестровья и отказа от переговоров», – заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Политолог Сергей Карнаухов возмущен тем, что российские дипломаты не смогла защитить граждан, повергшихся в Молдове репрессиям.

«Члены делегации ждали все это время консульской помощи. Хотя бы элементарного звонка на телефон с констатацией внимания к ситуации и проводимой работе. Знало ли о произошедшем посольство России в Молдавии…? А на что готово американо-румынское руководство Молдавии ещё? А как ответим мы? Направим очередной безвозмездный денежный транш на поддержку бессарабских аграриев? Извините за критический тон. Но пишу об этом, искренне недоумевая, почему так ослаблена наступательность России по чувствительным направлениям, когда так бесцеремонно ущемляется достоинство страны теперь уже такими квази-государствами как Молдавия», – написал Карнаухов в своем телеграм-канале.

А шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что молдавские власти как раз и провоцируют Россию на резкие действия.

«Для команды Майи Санду идеальная кремлевская реакция – признание Приднестровья. Тогда можно сразу сжечь все мосты, завинтить до упора гайки, запретить в Молдавии все пророссийские партии, СМИ и общественные организации, пересажать их лидеров, сторонников объявить «пятой колонной» и призвать в республику контингент НАТО. Самое же худшее, что сейчас может произойти с молдавской властью – это вожделенное ею на словах восстановление территориальной целостности Молдавии. Не по «хорватскому сценарию», а по «плану Козака», то есть на условиях федерализации страны, при которых ПМР, в которой российский триколор используется наравне с государственным флагом, станет субъектом федеративной Республики Молдова. Этот сценарий – смерть прозападного проекта в Молдавии. Не только в партии PAS, но и в Берлине, Вашингтоне и Бухаресте костьми лягут, чтобы не допустить реинтеграции Приднестровья без последующей зачистки «сепаратистского элемента» и лишения его жителей избирательных прав», – написал Носович.