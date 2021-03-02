Молдова. Произвол Санду и метания Додона

01.03.2021, Кишинёв, Алиса Александрова

Политический кризис в Молдове приблизился к развязке. Президент Майя Санду, наконец-то, озвучила свой план – распустить парламент по причине его «нефункциональности». В ответ парламентское большинство во главе с бывшим президентом Игорем Додоном обвиняет президента в узурпации власти и готовится к ответным мерам.

Ход королевы

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На этой неделе, казалось, политический, конституционный и правительственный кризис в Молдове зашел в тупик. Конституционный суд аннулировал указ президента о повторном выдвижении на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ. Для Санду это был, как считали многие, последний шанс распустить парламент.

Согласно решению Конституционного суда, президент обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра, предложенную парламентским большинством, оформленным после консультаций. В противном случае глава государства может быть отстранен от должности. Согласно статье 89 Конституции процедура приостановления полномочий президента предусматривает подачу соответствующей инициативы голосами 33 депутатов и утверждение её в парламенте конституционными большинством, то есть, 67 депутатами. Последнее слово о президентском импичменте остается за народом, который сможет высказаться на всеобщем референдуме.

На брифинге, организованном вскоре после оглашения вердикта Конституционного суда, президент Майя Санду заявила, что не собирается выполнять распоряжение единственного органа конституционной юрисдикции в стране. Она потребовала, чтобы именно депутаты пришли к консенсусу. По мнению Санду, консенсус может выражаться только в досрочных парламентских выборах и никак иначе. Она сообщила, что ждет 23 марта, когда исполнится три месяца с даты отставки правительства Кику, и это может стать поводом для роспуска парламента. Если депутаты не согласятся, президент предложила им организовать референдум по её отстранению от занимаемой должности.

«Я не держусь за должности. И пусть тогда народ решает. В этом суть демократии», – с уверенностью заявила глава Молдовы.

Последняя надежда Додона

Лидер Партии социалистов и бывший президент Игорь Додон всю оставшуюся неделю посвятил упрекам и оскорблениям президента. Он называл ее и «фюрером», и «самкой богомола», обвинял последовательно в неправильном толковании Конституции, в игнорировании Основного закона, в узурпации власти.

Несмотря на все это, инициировать импичмент по отстранению Санду социалисты не собираются. «Никакого референдума не будет, успокойтесь все и по этому поводу. Какой смысл потратить на референдум те же 100 млн леев (около 5 млн евро), которые нужны и для проведения выборов?! Если так, то не будет ни выборов, ни референдума. Лучше эти деньги направить на закупку вакцины от COVID-19», – заявил Додон.

Руководство Партии социалистов выступило в поддержку заявлениям своего лидера. По их оценке, парламентское большинство в ситуации, когда президент отказывается выдвигать их кандидата в премьеры, может наделить временное правительство расширенными полномочиями. И эту инициативу, по словам социалистов, готовы поддержать 70 депутатов.

Парламент Молдовы

С целью помешать Санду распустить парламент, Игорь Додон заявил также о намерении фракции ПСРМ в парламенте в составе парламентского большинства принять несколько законопроектов. В их числе уже упоминавшееся расширение полномочий временного правительства, а также законопроект о люстрации.

«Мы предложили закон о люстрации, чтобы отстранить от должности руководителей учреждений, назначенных при Плахотнюке. Мы вновь зарегистрируем этот закон», – сказал Игорь Додон в одной из своих онлайн-передач, в которой отвечает на вопросы СМИ и граждан.

«Период режима Плахотнюка» в Молдавии – достаточно широкая по времени и обтекаемая формулировка. При желании этим законопроектом можно лишить права занимать высокие руководящие должности десятки политиков, в первую очередь, проевропейского спектра. В том числе коллег Майи Санду по Партии действия и солидарности, а до того – Либерально-демократической партии.

Эфемерный импичмент

Политический аналитик Корнел Чуря согласен с тем, что в идеале «преступный президент», который нарушает Конституцию, должен быть наказан объявлением импичмента.

К сожалению, по его словам, шансов на то, что нынешний президент будет наказан, мало. У парламентского большинства нет необходимых 67 голосов, чтобы инициировать импичмент по отстранению Санду. С другой стороны, даже если удастся организовать референдум, она с большой вероятностью на нем победит. Санду – один из самых популярных молдавских политиков и, согласно последним опросам общественного мнения, вызывает наибольшее доверие у населения. Парламенту, вероятно, придется спросить у Конституционного суда, существуют ли и другие методы наказания «преступного президента».

Корнел Чуря

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере считает, что президент страны Майя Санду занимается политическими играми.

По словам эксперта, Санду не раз вменяла в вину бывшим президентам страны, что они нарушали Конституцию, а после вступления в должность сама стала поступать подобным образом, забыв о том, что обещала совсем недавно своим избирателям.

«Если президент страны продолжит поступать подобным образом, то в Молдове может создасться очень опасный прецедент, когда граждане, видя, как поступают власть имущие, будут считать закон в стране не обязательным к исполнению», – заключил Пулбере.

Дмитрий Пулбере

Румынский эксперт Сорин Ионицэ, в свою очередь, считает, что когда наступает политический тупик, необходимо распустить парламент, и дать высказаться народу. А В Республике Молдова и Румынии парламент идет на всевозможные хитрости, чтобы не потерять кресла.