Молдова пропустила лекарства в Приднестровье, но не сняла блокаду

Молдавская таможня пропустила две фуры с медикаментами для Приднестровья через два месяца после их прибытия. Груз лекарств приднестровского ООО «Кейсер» удерживался на границе с конца марта – начала апреля.

Об этом сообщает ИА «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От того момента, когда молдавская сторона в лице сначала вице-премьера Олега Серебряна, потом других своих представителей пообещала решить этот вопрос, и до того момента, когда мы действительно смогли завезти груз, прошло два месяца. Это очень долго. Процесс бюрократизировался нарочно», – заявил начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.

В удерживаемых фурах были лекарства из России и Прибалтики. Их пропуск не означает всеобъемлющего решения вопроса с импортом медикаментов в Приднестровье. Тирасполь и Кишинёв так и не договорились о номенклатуре препаратов, которые будут допускаться к импорту в ПМР.

«На техническом уровне механизм, в принципе, обговорен. Но все это есть как бы в умах экспертов и пока никак не положено на бумагу. Пока представители Молдовы там занимаются решением внутриорганизационных вопросов, страдают наши люди, пациенты», – сказал Паламарчук

Из-за этого приднестровские фармкомпании сейчас находятся в режиме ожидания. Они не производят закупку на традиционных рынках: в России, Украине, Белоруссии, Индии, опасаясь, что просто не смогут завезти груз. В итоге в Приднестровье начинает складываться дефицит на фармацевтическом рынке

В время пандемии Кишинев неоднократно задерживал медоборудование, реагенты для проведения тестов на COVID-19, комплектующие для аппаратов ИВЛ для Приднестровья.