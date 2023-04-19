Молдова просит компенсацию у ЕС за экспорт украинского зерна

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Молдова не будет присоединяться к запрету других восточно-европейских государств на импорт украинского зерна.

Об этом «Свободной Европе» заявил госсекретарь молдавского министерства сельского хозяйства Василе Шарбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но при этом Кишинёв направил в Брюссель просьбу изыскать возможность предоставить финансовую компенсации, «поскольку мы на передней линии и пострадали больше всех», и теперь ожидает ответа.

Однако молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила о своей солидарности с аграриями Польши, Румынии и Болгарии и Словакии, требующими запрета ввоза украинского зерна. Объединение констатировало, что позиция молдавской власти «остается весьма пассивной».

«Мы предупреждаем, что экономические брожения фермеров достигли своего максимального уровня. В связи с этим просим министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности безотлагательно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия для получения компенсаций для фермеров из Молдовы или ввести временные ограничения на ввоз зерна и масличных культур в нашу страну в новом сельскохозяйственном сезоне», – говорится в заявлении «Силы фермеров».

По данным ассоциации, падение цен на местное зерно поставило на грань банкротства почти всех мелких и средних фермеров. Правительство президента Майи Санду никак не поддержало аграриев.

Польша, Венгрия и Словакия уже запретили импорт украинского зерна. Болгария будет принимать решение сегодня. Румыния решила не запрещать импорт, но введет таможенную пошлину на ввоз, если количество превысит один миллион тонн.

Польский европарламентарий Лешек Миллер заявил, что на рынке ЕС стало появляться украинское зерно, не соответствующее требованиям европейских стандартов. Он поинтересовался, каким образом зерно, «классифицируемое как техническое», оказалось в ЕС среди пищевых продуктов

«Касается ли ситуация с появлением низкокачественной продукции с Украины на рынке ЕС исключительно зерна? Сообщения СМИ упоминают также птице- и другую продукцию. Есть ли у Еврокомиссии какие-либо сведения об этом?», – сказал Миллер.