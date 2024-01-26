Молдова провоцирует в Приднестровье эпидемию туберкулеза

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Молдова отказалась пропускать в Приднестровье рентген-аппарат нового поколения для тубдиспансера, без которого сотни людей не могут пройти обследование легких.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не пришли мы ни какому решению на экспертной группе. Молдавская сторона в данном случае бескомпромиссна. Они требуют «соблюдение законодательства Республики Молдова. Поэтому этот вопрос остался открытым. Мы предложили вариант, который был в августе, когда мы ввозили рентген-трубку для компьютерного томографа, но молдавская сторона не поддержала наши предложения. Поэтому будем искать другие возможности», – говорит министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.

Летом прошлого года Кишинев три месяца не пропускал через таможню рентген-трубку для томографа в тираспольском Госпитале ветеранов. Сейчас кишиневские чиновники непреклонны в своем требовании, чтобы приднестровские медучреждения зарегистрировались в Молдове.

Власти ПМР опасаются, что старый рентген-аппарат в Республиканской клинической больнице скоро перестанет работать. 120 тысяч граждан уже не могут быть обследованы. А ситуация с туберкулезом и в Приднестровье, и в Молдове неблагополучная: выявляется 50 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Это чревато эпидемией.

Правительство ПМР выделило 3 милилона рублей на закупку в госпрограммы Италии. Она намерено обновить оборудование во всех районах. В частности, в Парканах ждут новый флюроаппарат. Однако судя по всему его ждет судья рентгена для Тирасполя.