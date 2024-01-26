Молдова провоцирует в Приднестровье эпидемию туберкулеза

Елена Острякова.  
26.01.2024 13:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 192
 
Дзен, Медицина, Молдова, Приднестровье


Молдова отказалась пропускать в Приднестровье рентген-аппарат нового поколения для тубдиспансера, без которого сотни людей не могут пройти обследование легких.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова отказалась пропускать в Приднестровье рентген-аппарат нового поколения для тубдиспансера, без которого сотни людей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Не пришли мы ни какому решению на экспертной группе. Молдавская сторона в данном случае бескомпромиссна. Они требуют «соблюдение законодательства Республики Молдова. Поэтому этот вопрос остался открытым. Мы предложили вариант, который был в августе, когда мы ввозили рентген-трубку для компьютерного томографа, но молдавская сторона не поддержала наши предложения. Поэтому будем искать другие возможности», – говорит министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.

Летом прошлого года Кишинев три месяца не пропускал через таможню рентген-трубку для томографа в тираспольском Госпитале ветеранов. Сейчас кишиневские чиновники непреклонны в своем требовании, чтобы приднестровские медучреждения зарегистрировались в Молдове.

Власти ПМР опасаются, что старый рентген-аппарат в Республиканской клинической больнице скоро перестанет работать. 120 тысяч граждан уже не могут быть обследованы. А ситуация с туберкулезом и в Приднестровье, и в Молдове неблагополучная: выявляется 50 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Это чревато эпидемией.

Правительство ПМР выделило 3 милилона рублей на закупку в госпрограммы Италии. Она намерено обновить оборудование во всех районах. В частности, в Парканах ждут новый флюроаппарат. Однако судя по всему его ждет судья рентгена для Тирасполя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть