Молдова пустит российский кредит на коронавирус

01.04.2020, Москва, Елена Острякова

Часть из 200 миллионов евро, которые поступят в виде кредита от Российской Федерации, пойдут на финансирование системы здравоохранения Молдовы, хотя изначально планировалось все средства на строительство дорог.

Об этом в эфире передачи на канале TVR заявил министр финансов Сергей Пушкуца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно проекту кредитного соглашения, которое уже находится на завершающей стадии процедуры, нет прямой связи назначения этого кредита с ремонтом дорог. Этот кредит предназначен для финансирования бюджетных потребностей Республики Молдова. Таким образом, парламент примет решение о том, каково будет его назначение», – сказал Пушкуца.

Кредитное соглашение с Российской Федерацией предусматривает сумму в 200 млн евро, что эквивалентно 4 млрд леев. В бюджете Молдовы на 2020 год на восстановление дорог из этого кредита была предусмотрена сумма в 1,3 млрд леев.

«Сумма кредита из Российской Федерации, значительно превышает сумму, которая была отражена в Законе о государственном бюджете на 2020 год с точки зрения инвестиций в дорожную инфраструктуру», – сказал Пушкуца.

Напомним, что в конце января бывший министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый объявил о проведении аукционов на сумму 2,25 млрд леев для около 180 км дорог. Работы планировалось выполнить за счет кредита, который власти ожидают от Российской Федерации.