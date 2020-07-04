Молдова пытается дискредитировать Россию в Приднестровье

04.07.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова целенаправленно нагнетает обстановку в зоне безопасности с Приднестровьем, чтобы дискредитировать Россию.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашему мнению, эти действия направлены против российской составляющей, чтобы показать международной общественности, что Россия не справляется со своими обязанностями гаранта безопасности», – сказал Беляков.

Ситуация обострилась после того, как Приднестровье ужесточило пропуск через границу из-за катастрофической эпидемиологической ситуации в Молдове. В Евросоюзе считается относительно безопасным, если в течение 14 дней в стране фиксируется 16 случаев коронавируса на 100 тыс населения. В Молдове этот показатель превышен в 7 раз.

«Раньше Кишинев пытался нас дискредитировать, полагая, что мы не справимся с пандемией. Мы не получали международную помощь. Увидев, что Приднестровье справляется, Молдавия переключила свой фокус внимания. Кишиневу хотелось бы, чтобы у Приднестровья были проблемы. Он стремится показать несостоятельность руководства ПМР. Такие подходы неадекватны и циничны», – сказал министр иностранных дел Виталий Игнатьев.

После того, как Приднестровье попыталось защититься от эпидемии, в Молдове потребовали открыть границу. Дело не ограничивается заявлениями. По словам Игнатьева, на границе появились комбатанты – ветераны вооруженного конфликта 1991 года.

«Молдавская сторона политизирует. Мы вчера обратили внимание на то, что политические представители Молдовы вместе с министром обороны приехали в парламент в профильный комитет по безопасности. Это вызывает наше беспокойство. Есть какая-то милитаристская риторика с молдавской стороны. Я не устаю напоминать молдавским коллегам, что компетенция зоны безопасности лежит в сфере ответственности миротворческой операции объединенной контрольной комиссии», – сказал Игнатьев.

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В связи с этим Совет безопасности Приднестровья обращает внимание всех участников формата «5+2» (РФ, Украине, ОБСЕ, США и ЕС) на провокации как силовых структур, так и отдельных граждан Республики Молдова в зоне безопасности. Силовым структурам ПМР указано на необходимость «законного реагирования на возможные провокации».

Кроме того, руководство Приднестровье обратилось ко всем участникам формата «5+2», ООН, ВОЗ и правозащитным организациям с просьбой об оказании срочной методической и практической помощи Молдове для борьбы с пандемией.

«Они не справляются. Это факт. Они токсичны и ставят под угрозу соседей, в том числе и Приднестровье», – сказал президент ПМР Виталий Красносельский.

Зона безопасности между противоборствующими сторонами покрывает территорию ПМР (~ 60% площади) и Молдовы (~ 5% площади). Зона имеет протяженность 225 км и ширину 12-20 км, разделена на три участка: Северный, Центральный и Южный и район с повышенным режимом безопасности – г. Бендеры. В Зону введены и осуществляют службу совместные миротворческие силы от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья с участием военных наблюдателей от Украины.