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Правительство Молдовы с гордостью сообщило о доставке в Индию первого контейнера (100 тонн) молдавских яблок урожая 2022 года. Еще четыре контейнера прибудут в эту страну к концу месяца. Чтобы доставить яблоки по морю понадобилось 40 дней и проплыть 7,5 тыс. км.

«Индия ежегодно импортирует более 430 тысяч тонн яблок, и мы рады спросу на качественную продукцию из нашей страны. Мы ценим очень хорошее сотрудничество с индийскими властями в этом отношении», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

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Ранее правительство заявляло о намерении экспортировать яблоки в Египет. Однако ввозная пошлина в этой стране оказалась неподъемной.

Несмотря на героические попытки диверсифицировать экспорт яблок, 74% его в 2022 году все равно пришлось на Россию даже несмотря на СВО на Украине. 60% молдавских сортов яблок востребованы только на пространстве СНГ.

«И после введения эмбарго, например, в августе, у нас был достаточно хороший экспорт в Россию, практически такое же количество других фруктов было экспортировано, как в 2021 году, и у нас даже был рост по черешне. Мы не забываем старые рынки. Аассоциация 10 лет подряд продвигала свой бренд «Молдова – особый вкус» на крупнейшей выставке в Москве, и только в прошлом году с войной мы не смогли туда попасть», – рассказал исполнительный директор ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ.

При этом он признал, что программа импортозамещения в российском сельском хозяйстве даёт результаты, а конкуренция на российском рынке растёт:

Ранее 95% своих яблок Молдова поставляла в РФ. Однако объемы экспорта в Россию снизились за последние четыре года с 250 тыс. тонн в 2019 году до 160 тыс. тонн в 2022-м.

В августе 2022 года Россельхознадзор запретил экспорт сельхозпродукции из всех районов Молдовы, поскольку за последние два года зарегистрировано 93 факта обнаружения в ней 11 видов карантинных объектов. Многие связывали это решение с обострением антироссийской риторики у президента Майи Санду и других молдавских политиков.

После запрета Россельхознадзора фермеры в отчаянии вываливали свои фрукты в центре Кишинева и вдоль дорог: разноцветные холмы из яблок тянулись на десятки метров. Сады массово выкорчевываются, потому что правительство отказалось компенсировать потери. По оценкам экспертов, прекращение экспорта в Россию приведет к сокращению площади садов с 49 до 30 тыс. га.

В октябре по просьбе оппозиции Молдовы Россельхознадзор снял запрет на экспорт для 57 предприятий из Гагаузии и других регионов, в которых жители симпатизируют России. Однако молдавское Агентство безопасности пищевых продуктов экспорта и не выдавало фермерам сертификаты на вывоз продукции.