Молдова раздувает «приднестровский вулкан»

Елена Острякова .  
14.04.2023 23:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Приднестровский конфликт похож «на потухший вулкан, никто не знает, когда он разморозится».

Об этом молдавский вице-премьер «по реинтерграции» Олег Серебрян заявил на форуме по вопросам национальной безопасности в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровский конфликт похож «на потухший вулкан, никто не знает, когда он разморозится». Об этом...

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Он предложил привлечь к урегулированию конфликта западные страны и Украину.

«Украина будет играть значительную роль, как и западные партнеры. Не только ЕС и США, но и Румыния, Германия, Франция, Польша, которые выражают все больший интерес к процессу урегулирования. Этим партнерам нужно предоставить слово», – сказал Серебрян.

Он считает, что Украина уже способствует «реинтеграции» Приднестровья в Молдову, поскольку перекрыла границу с ПМР, и теперь Тирасполь не может ввозить многие медикаменты и продукты, если поставки не одобрит молдавская таможня. Это, по мнению Серебряна, является главным успехом в переговорах.

Приднестровский регион все более активно реинтегрируется в экономическую систему Республики Молдова, считает он.

«Несмотря на то, что большинство не видит изменений в процессе реинтеграции, они были, и за последний год достаточно много. В экономическом плане произошли значимые изменения в контексте вовлечения большого числа предприятий с левого берега в правовое поле Молдовы. Политический шаг будет, скорее, следствием шагов, предпринятых с целью социальной и экономической интеграции», – рассуждает Серебрян.

Вице-премьер явно лукавит: экономическим давлением Молдова не ограничивается. Она проводит военные учения в непосредственной близости от Приднестровья «по сценариям, характерным для международных театров военных действий».

«Четыре дня громыхают взрывы, идёт стрельба. Рядом расположен Григориопольский район, город Бендеры. Люди в нынешних напряженных условиях воспринимают это достаточно болезненно и боязненно. Честно говоря, нас это очень сильно настораживает. Мы не исключаем, что тяжелая техника прошла через Зону безопасности, хотя нас убеждают в обратном. Мы чётко знаем, что основные трассы, которые идут на полигон в Бульбоаке, всё-таки задействованы именно в режиме зоны безопасности. Предлагаем участникам миротворческой операции задуматься и дать оценку – о каких международных театрах военных действий может идти речь в данном случае», – сказал глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков.

О том, что речь идет о возможном привлечении сил НАТО однозначно намекнул на том же форуме по безопасности премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

«Нам навязали нейтральный статус. И пытаются доказать, что вот мы нейтральны и, таким образом, защищены. Нам не удается разъяснить людям, что на самом деле представляет из себя нейтралитет. Мы должны объяснять, что такое НАТО. С советских времен сохраняется мнение, что это организация, связанная только с конфликтами. Неправда. НАТО – это и про развитие институтов, и про устойчивость демократических процессов», – добавил он.

Угрозой молдавской безопасности Речан, как водится, назвал Россию.

«Русские… прошу прощения… Россия является угрозой безопасности Молдовы. За гибридной войной против Молдовы – местные группировки и Москва. У нас есть угроза. Мы четко понимаем, каковы риски, и с этого момента мы должны развивать нашу оборону», – вещал он.

Речан не видит никой опасности для страны в поставках военной техники с Запада, которые интенсифицировались за последние полгода. Молдове нужны поставки на десятки миллиардов долларов, уверяет премьер. Пока ЕС готов выделись на эти цели 250 млн евро, из них 87 млн – из Европейского фонда мира.

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