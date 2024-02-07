Молдова разоряет Приднестровье

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МИД Приднестровья предложил молдавской стороне провести переговоры 8 февраля в Тирасполе в офисе миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ПМР предлагает встретиться в рамках экспертной группе по экономике без политпредставителей и обсудить введение Молдовой таможенных пошлин, блокирование экспорта приднестровского экспорта и банковскую блокаду.

На все эти агрессивные шаги Кишинева Тирасполь ответил тем, что обложил пошлинами на ввоз и вывоз молдавских фермеров, арендующих землю в Приднестровье. Те уже просят компенсаций у своего правительства.

Оборонительные действия ПМР вызвали приступ ярости в прозападной партии президента Майи Санду PAS. Депутат Виталий Жакот пообещал, что власти Молдовы найдут способы довести «до господ в Тирасполе, чтобы они поняли, что поступают некорректным образом».

«В Тирасполе абсолютно осознают факт, что никто таможенные сборы не аннулирует. Они являются логичным продолжением по созданию единого нормативного пространства для правого и левого берега. Если в прошлом правительство позволяло им провокации, то теперь не так», – сказал Жакот.

Тем временем из-за действий Молдовы таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%.

По данным таможенного комитета ПМР, в январе импорт кофе и чая снизился на 85%, удобрений на 64 %, хлопка на 51%, фармацевтики на 23%. В 8 раз снизился импорт сахара. Ввоз ГСМ уменьшился на 43%, сигарет — на 60%. Индивидуальные предприниматели снизили импорт одежды и обуви – на 65%, игрушек и спортивного инвентаря – почти наполовину. Экспорт товаров предпринимателями сократился на 87%.

С начала года нет внешних торговых операций у швейной фабрики «Вестра». Сильно упали торговые показатели таких фирм, как «Одема» (на 91%), Рыбницкая швейная фабрика (на 86%), «Фарба-групп» (на 84%), «Электромаш» (на 77%), «ВиваФарм» (на 73%), «Молдавкабель» (на 66%).

При этом по молдавским данным, сначала года компании из Приднестровья заплатили в молдавский бюджет пошлины на 460 тысяч долларов. В Кишиневе рассчитывают, что за год сумма составит 7 миллионов долларов.

Эти цифры опровергают данные «бюро реинтеграции» Молдовы о том, что 70,48% экспорта и 55,99% импорта Приднестровья приходится на страны Евросоюза, а следовательно по закону не должны облагаться пошлинами.

По расчетам правительства ПМР ущерб республике может составить 33 миллионов долларов в год.

Прямые дотации из России в приднестровский бюджет составляет примерно 800-900 миллионов долларов. В ПМР проживают 465 тысяч человек.