Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сохранив парламентское большинство, Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» вступают в новую фазу — фазу «жёсткой стабилизации». Цель — не развитие страны, а подавление любых центров альтернативной легитимности: оппозиции, Церкви, Гагаузии, даже умеренных конкурентов вроде «недо-проевропейца» Иона Чебана.

Первым под ударом окажется остаток структуры Илана Шора. Её раздавят до основания, не столько ради правосудия, сколько ради устрашения. Каждое уголовное дело будет показательной расправой — как урок остальным: Система не прощает.

Следом — Гагаузия. Власть не простит ей независимого поведения и любви к России. Через административное давление, уголовные дела, манипуляции с бюджетами и избирательным законом Кишинёв попытается поставить в Комрате лояльного башкана и ручное Народное собрание. Цель очевидна: де-факто ликвидировать автономию, пока юридически это сделать невозможно (партия «Действие и солидарность» конституционного большинства не добилась).

Параллельно начнётся наступление на Молдавскую митрополию – единственную каноническую структуру Православной Церкви в стране. Через налоговые проверки, дискредитационные кампании, подкуп лояльных священников и ограничение церковной собственности власть будет выдавливать Православие с общественного поля, заменяя его политическим «евроценностным» культом. Возможно, путём вердикта карманного Конституционного суда деятельность любых церковных структур, связанных с Россией, определённой как «угроза» в новой редакции Военной стратегии, будет признана неконституционной.

Следующей жертвой станет мэр Кишинёва Ион Чебан. До выборов столичного градоначальника два года, и вся государственная машина будет направлена на его дискредитацию. Против Чебана запустят антикоррупционные расследования, заморозят инфраструктурные проекты, перекроют финансирование столицы. Победа кандидата от ПДС в Кишинёве — ключевой элемент удержания режима.

Санду не строит экономику, она строит пирамиду страха. У неё нет программы развития, зато есть вера в то, что люди уважают силу и из страха не будут протестовать. Власть делает ставку на демонстративную репрессивность — показательные посадки, закрытые СМИ, агрессию против инакомыслия.

Это логика не созидания, а удержания. Не диалога, а паралича. Власть Санду всё больше напоминает не демократию, а «банановую» диктатуру под зонтиком ЕС — с грантами вместо инвестиций и чиновниками вместо лидеров.

Даже помощь Евросоюза превращается в политическую капельницу. Брюссель подбрасывает деньги не ради Молдовы, а ради контроля над ней. Эти средства не создают рабочих мест, не запускают заводов, не возвращают мигрантов — они лишь оттягивают социальный взрыв, как морфий оттягивает боль.

Но страх — плохой цемент. Он держит до первой трещины. Как только внешняя поддержка ослабнет, пирамиды начинают рушиться мгновенно. Экономический кризис, вымывание молодёжи, падение доверия к «европейскому проекту» — всё это уже происходит. Люди молчат не потому, что согласны, а потому что устали.

Санду путает тишину с покорностью, апатию — с поддержкой, гранты — с доверием. Но власть, основанная на страхе и зависимости, обречена: она не выдерживает ни кризиса, ни первой искры.

Когда политическая сила превращается в карательную машину, а идея Европы — в инструмент подавления, исход всегда один и тот же: крах, приходящий не извне, а изнутри. Так падали режимы, построенные на грантах и страхе. Так падёт и этот.