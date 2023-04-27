Молдова резко обостряет дипломатическую войну с РФ

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Молдова продолжает дипломатическую войну с Россией. Главный русофоб молдавского парламента Оазу Нантой, которому на этой неделе был закрыт въезд в Россию, предложил ввести с РФ визовый режим.

Судьба 190 тысяч молдаван официально, находящихся в России на заработках (неофициально их 350 тыс) Нантоя не волнует, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не помню точных цифр, но примерно за 7 лет до фронтальной агрессии РФ, число граждан Молдовы в России сократилось в 4 раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор. И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима. Я не хочу брать на себя ответственность, но это если говорить о логике процессов, и если Молдова действительно хочет обезопасить себя», — заявил Нантой в эфире TVR Moldova.

Сегодня в парламенте коллега и однопартиец Нантоя Адриан Кептонар обратился к молдавскому МИД с просьбой прийти к паритету с российской стороной в том, что касается числа дипломатов в посольствах Молдовы в России и России в Молдове.

Он уточнил, что в России аккредитовано всего шесть молдавских дипломатов, тогда как в Молдове — 40 и примерно столько же технических сотрудников. При этом, по его словам, многие из них — сотрудники секретных служб РФ.

Дипломатическую войну с Россией начала Молдова, когда 19 апреля объявила «persona non grata» сотрудника российского посольства «в связи с действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом» во время попытки въезда в страну раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он был приглашен в Гагаузскую автономию на конгресс. Молдавская пограничная полиция не выпустила его из самолета и заставила улететь.

В ответ Москва заявила решительный протест и в качестве ответной меры объявила «persona non grata» молдавского консула.

Министр иностранных дел Нику Попеску выступил в этой связи с гневными инвективами.

«На протяжении многих лет, вплоть до обретения независимости, Россия прибегала к враждебной политике в отношении Республики Молдова, в отношении нашей экономики, нашей независимости, путем поддержки сепаратизма, введения эмбарго, присутствия вооруженных сил на территории нашей страны. Российская Федерация продолжает эти враждебные меры», — истерил Попеску.