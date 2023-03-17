Молдова сделала важный шаг к слиянию с Румынией

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Президент Молдовы Майя Санду неожиданно заявилась сегодня в национальный парламент, чтобы выступить с пламенной антироссийской речью.

Зал был полупуст: оппозиция бойкотировала заседания. Поэтому Санду могла спокойно кидать жесткие обвинения, не опасаясь негативной реакции.

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«В нашем парламенте есть и сегодня люди, которые не видят ничего страшного в том, что Россия вторглась в Украину. Это — агенты Кремля. Вы видели много школ или детских садов, отремонтированных Кремлем? Оттуда идет только война», – заявила Санду.

Особенно от нее досталось проводящей протестные митинги оппозиционной партии «Шор», которую президента обозвала «группировкой».

«Группировка Шор, под руководством Кремля, хочет принести в Молдову войну. Бандиты хотят продать нашу страну Кремлю!» – сказала Санду.

Она поблагодарила нацполицию, которая безжалостно разгоняла протесты, организованные «Шор», и потребовала усилить репрессии против оппозиции, «нанятой Кремлем».

«Требую от институтов государства жестко бороться с пропагандой, разработать как можно быстрее новую стратегию обороны страны. Даже сегодня, когда Украина стонет от ужасов войны, у нас в парламенте есть депутаты, нанятые враждебными силами из Кремля, у которых одна цель – посеять хаос, спровоцировать насилие и войну. Их нужно остановить и наказать. Они не представляют народ. Неужели вы хотите, чтобы ваших детей бросали в тюрьму за то, что они написали пост с критикой руководства страны, как это происходит в России?» – сказала Санду, не упомянув, что такая практика более характерна как раз для поддерживаемой ею Украины.

Она заявила, что участие Молдовы в СНГ и Евразийском экономическом союзе «ни к чему не привело», поэтому у Молдовы только один путь – в Евросоюз, куда она должна вступить до 2030 года.

Дата не случайна. Вчера структура беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского «Досье» выложила в интернет «секретный план Кремля по превращению Молдовы в Белоруссии» тоже к 2030 году.

Санду высказала уверенность в том, что от «агрессии Кремля» Молдову защитит Украина.

«Молдове сейчас не угрожает опасность прихода войны в нашу страну. Российская армия не сможет сюда прийти, пока Украина стоит на своем – и защищает. И мы очень благодарны украинцам за это. Мы имеем мощную поддержку Румынии и Запада. Мы не одни!» – сказала Санду.

Молдавский обозреватель Владимир Букарский дал короткую характеристику своему президенту.

«Мразь и тварь. Впрочем, ничего нового: Волга впадает в Каспийское море, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, Санду мразота, голосовавшие за неё – лохи», – написал Букарский в своем ТГ-канале.

Однако полупустой зал парламента аплодировал Санду стоя. Видимо неслучайно депутаты правящей партии вчера приняли решение переименовать государственный язык страны из молдавского в румынский. Очевидно, готовясь к «неожиданному» визиту президентки, они спровоцировали оппозицию хлопнуть дверью и устроить бойкот заседаний.

Тактика оказалась успешной. Так же, как и действия полиции, которая вчера массово останавливала автобусы, подвозящие людей на митинг против переименования госязыка. В результате вчера было массовое блокирование дорог оппозицией, но в отдаленных районах. А в Кишиневе собралось не так уж много людей. В эту толпу власти засылали провокаторов, провоцироваших драки.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал участников протестов проплаченными бездельниками. Министр экономики Думитру Алайба порадовался, что, удалив «этот молдавский язык», Молдова «становится вместе с Румынией, частью общего пространства румынского языка».

«Это значит, что после запуска в Румынии товаров или услуг, они могут быть доступны, в том числе, и в Республике Молдова. Это означает инновации и возможности, потенциальный доступ к большему числу онлайн-сервисов и более тесное сотрудничество», – сказал Алайба.

Румынский МИД тут же похвалил Молдову за отказ от молдавского языка.

«Принятие этого закона несет глубокое символическое значение, так как восстанавливает научную истину. Принятие этого закона демонстрирует зрелость молдавского общества и его приверженность тем ценностям, на которых основан Европейский Союз», — сказал посол Румынии в Молдове Кристиан-Леон Цуркану.

Таким образом, провозглашенное Санду сегодня скорое вступление в ЕС может оказаться на поверку слиянием с Румынией. Экономические основы для этого уже есть. Это «братская» помощь соседней страны, которая на поверку оказывается не безвозмездной.

«Недавно президент Майя Санду оговорилась и сказала, что нам столько помогали, теперь и мы должны отплатить добром. Есть вероятность, что существует некий документ, который когда-нибудь может быть назовут «секретными протоколами Санду и Йоханниса», – заявила агентству «Спутник» молдавская тележурналистка Елена Пахомова.

Российский политолог Семен Уралов считает, что к слиянию с Румынией, так же, как отказу от молдавского языка, Молдова шла все годы своего «независимого» существования.

«30-летний забег по уничтожению языка, который складывался со средневековья. Началось все с перевода на латиницу и зачистку славянизмов. Забавно выходит. Боролись с русским языком изначально, а уничтожили собственный. И другие национализмы ждет подобное», – написал Уралов.