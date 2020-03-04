Молдова: Шакалов выпустили из клетки

04.03.2020, Кишинёв, Алексей Логофет

2 марта 2020 года кучка отморозков в центре Кишинёва попыталась штурмом взять дом правительства. Один, состоящий на учете в психушке, разбил стекло при входе в здание. Это была разведка боем. Не пропустили похоронную процессию. Зато пропустили своего кумира, музыканта Евгения Догу. Жителя Москвы, гражданина России, ненавидящего страну своего проживания и считающего её оккупантом Молдовы.

Какую «родину» они защищали? И от кого?

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2 декабря 1990 года в Дубоссарах не было никаких «казаков». Первыми погибли со стороны Приднестровья два молдаванина и один украинец. Они шли туда убивать «оккупантов», не важно, там женщины, дети или старики. В подавляющем большинстве – люди, испокон веков жившие на своей земле. Молдаване, русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, армяне.

Те, кто называет себя «защитниками родины», «ветеранами войны за независимость и территориальную целостность», считали, что могут навязать стране свои идеи и ценности – румынский язык в качестве единственного государственного, смену алфавита на латиницу, смену символики. Они считали, что вся страна должна их безропотно принять, а те, кто это не примет, должны быть подавлены, изгнаны или убиты.

И они шли, убивали, мародёрствовали. В городе Бендеры на каждом перекрёстке – памятный знак о том, что здесь в июне 1992 года кто-то погиб. В пятиэтажки стреляли ракетами «Алазань». Убитых хоронили прямо в огородах. Ворвались в одну из школ, где проходил выпускной бал. Избивали и насиловали школьников. Из системы «Град» выпустили снаряды по этнически-молдавскому селу Цыбулевка, погибло семь человек. Военный самолёт Миг-29, пытаясь разрушить мост над Днестром, нанёс удар по этнически-болгарскому селу Парканы. Были разрушены два жилых дома, погибли люди…

Сегодня, когда перед нашими глазами трагедия на Донбассе, длящаяся годами, эти события и эти жертвы не выглядят чем-то оригинальным. Но люди, которые всё это пережили, никогда с этим не смирятся. И всегда у них будет вопрос: ЗА ЧТО?

До сих пор никто не понёс наказания за эти преступления. И теперь они считают, что молдавское общество им что-то должно. Больше, чем труженикам села и работникам хлебопечей. Больше, чем миллионам людей, вынужденным уехать из нищей, обобранной олигархами страны.

Хочу отметить, что националисты бывают разные. Были такие, которые искренне верили в национальное возрождение молдавского народа. Считали, что им мешает советский интернационализм. Возмущались разрушением храмов, вырубкой виноградников, депортациями, миграцией. А теперь, столкнувшись с тем, что либеральный интернационализм по Соросу куда опаснее советского, поняли, куда их завели.

Среди таких людей Юрий Рошка – подлинный националист в хорошем смысле этого слова, сегодня более последовательно, чем другие, выступающий за православные ценности и союз с Россией, последний оплотом консерватизма на планете.

Но те, кто пришёл на площадь, протестовали против того, что их тогда, в 1992 году, не вовремя остановили. На их озверелых лицах нет ни тени раскаяния. Они бы с удовольствием вернулись вновь в Дубоссары и Бендеры, постреляли бы вновь в ненавистных «оккупантов» и «сепаратистов».

Сегодня их используют для демонтажа режима президента Игоря Додона. Многие пытаются представить этот протест как стихийное явление, якобы как реакцию на неудачную социальную политику правительства Иона Кику. Эту попытку сделала скандальная телеведущая Наталья Морарь в своей авторской программе. И прокололась: один из «комбатантов», Анатол Маковей, заявил, что эту акцию они планировали ещё с января.

Нелюди везде одинаковы – что на Украине, что в Молдове, что в Грузии, что в других странах. Но особенностью является то, что их кто-то выпускает из клетки.

Им нельзя идти на уступки. Понятно желание власти не допустить столкновения – они этого и добивались, чтобы кричать: «Бьют наших героев!». Но любая слабость со стороны властей, любая уступка в их адрес порождает у боевиков чувство безнаказанности. Как любые шакалы, они питаются мертвечиной и чувствуют себя смелыми перед слабыми и беззащитными. Но быстро поджимают хвост, когда сталкиваются с более сильным и твёрдым.

И самое последнее. Любой молдавский или зарубежный политик перед тем, как начинать разговор о приднестровском урегулировании, должен посетить Музей Бендерской трагедии в городе Бендеры. И в особенности зал с безмолвными фотографиями жертв преступлений, совершённых нынешними «героями войны за территориальную целостность». И только после этого задать себе вопрос: могут ли их родные и близкие жить в общей стране с шакалами, гордящимися своими старыми «подвигами» и готовыми к новым.