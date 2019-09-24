Молдова шокирована выступлением представителя Приднестровья в ООН

24.09.2019, Москва, Елена Острякова

Глава Официального представительства Приднестровья в РФ Леонид Манаков выступил на 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом сообщает телеканал Первый Приднестровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровское государство готово налаживать межгосударственные отношения, социально-экономические, культурные и гуманитарные контакты со всем миром. Убежден, что для этого в 2019 году объективно не должно существовать преград», – сказал Манаков.

Он напомнил, что в сентябре этого года Приднестровье праздновало 29-летие своей независимости и 13-ю годовщину всенародного референдума, на котором приднестровцы подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства.

«В новом тысячелетии страна, которая почти 30 лет де-факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права быть частью мирового сообщества. Мы твердо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», – заявил Манаков.

Он прибыл в Женеву в составе делегации Международного совета российских соотечественников.

Это выступление спровоцировало скандал в Кишиневе. Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) восприняло выступление Манакова «с недоумением и возмущением» и назвало его «провокационным и контрпродуктивным».

«Такие заявления могут подорвать переговорный процесс в формате “5+2” по определению глобального, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта, которое основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровского региона, как это предусмотрено в соответствующих документах ОБСЕ», – говорится в заявлении министерства.

Напомним, что посетивший недавно Кишинев вице-премьер-министр правительства РФ Дмитрий Козак призвал не активизировать пока переговоры по приднестровскому урегулированию

«Мы исходим из того, что в настоящее время в нынешних условиях хрупкого оптимизма, эту тему поднимать не надо. Она деликатная и непростая. Сегодня мы эту тему не затрагиваем, ради того, чтобы сохранить этот хрупкий мир, хрупкую коалицию, которая сегодня имеется в Республике Молдова. Это важнее», – сказал Козак.