Молдова: Ситуация вокруг Гагаузии резко обостряется

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16 декабря резко обострилась ситуация в Гагаузской автономии, являющейся одним из последних оплотов пророссийских сил в Молдове, где окончательно и надолго воцарился режим Майи Санду, поддерживаемый извне. При этом глава (башкан) Гагаузской автономии Ирина Влах, дважды избранная на этот пост благодаря пророссийским лозунгам, в последние годы всё сильнее стремится продемонстрировать лояльность кишинёвским властям и прорумынской политической элите Молдовы.

19 сентября этого года состоялись выборы в Народное собрание Гагаузии. Новый состав гагаузского парламента оказался пёстрым, состоящим из нескольких различных группировок. На пост председателя НСГ претендуют бывший спикер Дмитрий Константинов и молодой предприниматель Виктор Петров, занимающийся благотворительной деятельностью.

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Дмитрий Константинов пребывает в гагаузской политике уже более 20 лет. Он уже занимал пост председателя Народного собрания, но в 2016 году был снят с выборов за подкуп избирателей (хотя уголовные дела, заведённые по этому факту, по непонятной причине так и не были доведены до конца). В своей риторике Константинов сознательно обходит любые вопросы, связанные с внешней политикой. Более того, согласно ряду СМИ и телеграм-каналов, Константинова поддерживает правящая в Молдове радикально-прозападная партия «Действие и солидарность».

Телеграм-канал «Соросята Гагаузии» даёт Дмитрию Константинову нелицеприятную характеристику: «Партия Майи Санду, это змеиное гнездо НПОшников-соросят, уже взяло его на крючок, за старые грехи с незаконным присвоением имущества, отмыванием миллионов и т.д. Санду требует от Константинова одного — как можно дольше сеять хаос в НСГ».

В то же время, его соперник Виктор Петров, создатель волонтёрской организации «Народный антикризисный штаб», принимает участие в мероприятиях, организуемых в Гагаузии совместно с посольством России, Россотрудничеством и Русской общиной.

В парламенте Гагаузии 35 депутатов, и для избрания спикера необходимо 18 голосов народных избранников. Константинов набирал 17 голосов, и для его избрания стабильно не хватало одного голоса.

Утром 16 декабря прошли обыски в доме у депутата Народного собрания Степана Сариогло, избранного при поддержке Партии социалистов и работающего фельдшером-наркологом. Политики и общественные деятели как в Гагаузии, так и в Кишинёве, связывают этот арест с попытками давления на отдельных депутатов Народного собрания с целью склонения их к голосованию за Константинова.

«Обыски у моего коллеги – попытка давления по надуманному поводу. Раз задействованы силовые структуры, значит, налицо связь Кишинёва и местных реалий. На Гагаузию оказывается давление со стороны правящих кругов Молдовы через отдельных политиков автономии», – заявил депутат Народного собрания от фракции Партии социалистов Пётр Фазлы.

Подобного же мнения придерживается и депутат Парламента Республики Молдова Василий Боля. По его мнению, те силы, которые поддерживают Константинова, в том числе и центральная власть, решили пойти по силовому сценарию:

«Это большая ошибка. Подобного рода действия не приведут к тому на что они надеются. Наоборот, даже сторонники претендента на кресло спикера Константинова отвернутся от него. На происходящее должны отреагировать и международные структуры», – заявил парламентарий в интервью порталу Gagauznews.

Руководитель медиапроекта «Случайный корреспондент» Николай Костыркин связывает обыски у Степана Сариогло со стремлением Константинова заполучить дополнительные голоса:

«Учитывая тот факт, что задействованы силовые структуры, можно предположить, что Константинов действует в связке с центральными властями, которые ангажируют силовиков на проведение запугивающих действий. Партии «Действие и солидарность» нужен свой человек во главе Гагаузии, и их выбор пал на Константинова».

Дополнительным фактором, повлиявшим на столь явную радикализацию средств и методов в отношении депутатов НСГ, стало обострение отношений между Молдовой и Россией вследствие политики президента Майи Санду. В частности, кишинёвские власти резко усилили давление на Приднестровье, где проживают более 200 тысяч российских граждан, и не пропустили на президентские выборы наблюдателей из России. Журналист Семён Пегов был подвернут унизительному досмотру в кишинёвском аэропорту.

Ситуация с давлением кишинёвских властей на Гагаузскую автономию является наглядной иллюстрацией того, какую судьбу ждёт Приднестровье в составе единой Молдовы. Впрочем, такие меры, скорее всего, создадут обратный эффект и радикализируют настроения в самой Гагаузии.