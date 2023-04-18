Молдова снова пытается запретить символ Победы

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Правящая партия Молдовы вновь зарегистрирует проект, запрещающий ношение Георгиевской ленты.

Об этом заявил депутат от партии в молдавском парламенте Лилиан Карп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо будет перерегистрировать проект, обсудить с экспертами по конституционному праву, потому что мы хотим, чтобы закон был применяем, чтобы символы российской агрессии и милитаризма под которыми убили десятки тысяч людей, а несколько миллионов людей стали беженцами, чтобы они не применялись без каких-либо объяснений. Мы должны вернуться к нормальности», – сказал Карп.

Он сожалеет, что парламент не сможет издать новый запрет ко Дню Победы.

«Но не исключено, что найдем другие решения, которые объявим вскоре, если вскоре найдем их», – добавил Карп.

Инициативу парламентариев поддержал экс-глава конституционного суда Александр Тэнасе. Он осудил недавнее решение своих коллег о частичном снятии запрета на ношение Георгиевской ленты.

По его мнению, суд должен исходить из «политического масштаба» решений, а запрет «чётко устанавливал линию разграничения между прошлым и будущим, определяя отношение политического класса и общества к русскому неоимпериализму и очевидным рисками, с которыми сталкивается наша страна и народ».

Напомним, что конституционный суд Молдовы сохранил запрет на ношение Георгиевской ленты только в случаях, когда символ используется «в целях оправдания или героизации действий военной агрессии», то есть СВО России на Украине, как ее понимают молдавские власти.

Это же правило действует в отношении латинских , букв Z и V. Молдавский парламент принял закон о запрете Георгиевской ленты 7 апреля 2022 года. Санду заявила тогда, что место этого символа «в мусорном ведре истории». Гагаузская автономия в День Победы проигнорировала запрет.

Отметим, что прошлогодний запрет не единственный пример героизации фашизма в Молдове. На днях Центр Симона Визенталя из США обратился к президенту Молдовы Майе Санду с настоятельной просьбой убрать два памятника в честь «фанатичных румынских антисемитов и пособников нацистов» и «увековечивших события, приведшие к массовым убийствам».

Речь идет о недавно установленном в Кишиневе, на Аллее классиков в Центральном парке бюста бывшего премьер-министр Румынии Октавиан Гога, который в свое время принял законы, лишившие треть евреев страны гражданства.

Его Национальная христианская партия имела на своей эмблеме свастику и осуществляла антисемитские акты насилия. Кстати, румынское правительство недавно убрало бюст Гоги.

Вторым «крайне оскорбительным» памятником Центр Симона Визенталя назвал, находится в парке Валя Морилор мемориал, посвященный «освобождению» Бессарабии и Северной Буковины румынской армией, в ходе которого были убиты 150 000 из живших в то время 205 000 евреев Бессарабии.

Директор израильского офиса этой организации доктор Эфраим Зурофф требует срочно снести памятники, которые «прославляют румынских антисемитов-фанатиков и нацистских коллаборантов».

Молдавские власти не отреагировали на призыв. За них это сделал лидер оппозиционного Гражданского конгресса Молдовы Марк Ткачук.

«Сделать как в Бухаресте – снести памятник Октавиану Гоге! Ну что, Майя Григорьевна, пришло время на практике продемонстрировать верность европейским ценностям и солидарность с передовой румынской практикой», – написал Ткачук в своем тг-канале.

Тем временем в День Победы в Кишинёве в пройдет юбилейный десятый Марш памяти «Бессмертный полк», организованный Национальным координационным комитетом «Победа». Мероприятие пройдет без партийных флагов, но с Георгиевскими лентами. В прошлом году участникам марша приходилось обходить запрет, надевая оранжево-черную одежду.