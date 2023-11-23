Молдова снова заблокировала Приднестровье – опешили даже США

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Молдова с августа не пропускает грузы приднестровских предприятий в ЕС, называя произведенные товары стратегическими и заявляя, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. В Кишиневе обосновывают свои действия постановлением правительства от 2002 года. В результате остановились заводы «Молдавизолит» и «Потенциал», а «Электромаш» работает на склад. 1500 человек остались без работы.

Об этом в эфире телеканала «Первый приднестровский» заявил председатель союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коллективы предприятий обратились к руководству Молдовы, послам США, ЕС, ОБСЕ с призывом обратить внимание на ситуацию.

По словам Чебана, кроме ответов о том, что обращение принято к рассмотрению и формальных отписок – авторы письма не получили. Оценить ситуацию приехали только сотрудники посольства США.

«Они убедились, что у нас нет автоматов, пулеметов, пушек, что у нас продукция гражданского назначения, и заявили, что не подтвердилось то, о чем говорит Молдова», – сказал Чебан.

Он назвал очередную блокаду ПМР «политическим ангажементом Молдовы», поскольку с экономической точки зрения блокада Приднестровья Кишиневу не выгодна.

«Полагаю, они должны поумнеть на подступах вступления в ЕС. Или кто-то их заставит поумнеть. Мы на это надеемся», – сказал Чебан.

Пока же правительство Приднестровья вынуждено оказать пострадавшим предприятиям государственную поддержку.