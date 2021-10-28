Молдова собирается решить приднестровский вопрос без участия России

28.10.2021 09:00 (Мск), Тирасполь, София Русу

Давно известно, что пока Молдову сотрясает внутриполитическая борьба, Приднестровье может жить относительно спокойно – Кишиневу просто не до него. Теперь складывается иная ситуация. Консолидация власти в Молдове, да еще и в руках правых, не сулит Приднестровью ничего хорошего. Уже видно, что новые люди настроены весьма решительно и намерены сносить любые препятствия.

Эксперты в ходе онлайн-встречи, организованной Институтом политических исследований и регионального развития, проанализировали перспективы урегулирования молдо-приднестровских отношений. Итак, есть ли у Кишинева план действий в этом направлении?

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Директор ИСПИРР Игорь Шорников напоминает, что ранее, когда переговорщиком от Молдовы в урегулировании был Василий Шова, Кишинев продвигал определенную стратегию в отношении Приднестровья. Она состояла в создании широкого международного консенсуса по Молдове и привлечении огромных инвестиций в регион. Нынешний переговорщик Влад Кульминский, в каком-то смысле ученик Василия Шовы, хорошо знает возможности Молдовы, разбирается в текущей конъюнктуре международных отношений, а еще знает, чего бы хотел Запад от руководства РМ.

Шорников полагает, что видение Кульминского относительно урегулирования может включать большие блоки из плана Шовы, но с поправкой на текущую международную ситуацию. А ситуация такова, что широкого консенсуса может не понадобиться: у России не так много рычагов осталось в регионе, а значит решить приднестровский вопрос Кишинев может и без нее, опираясь исключительно на западную поддержку, считает эксперт.

«Чтобы проследить возможную траекторию будущего урегулирования надо понимать, что для нынешних властей целью урегулирования может быть не реинтеграция Приднестровья, а ликвидация военного присутствия России. А для этого достаточно выбить правовую основу для сохранения здесь миротворческого контингента. Достаточно будет подписания Кишиневом и Тирасполем формального документа, который вполне может выглядеть удовлетворительным для Тирасполя и Москвы. В нем, к примеру, могут быть прописаны достаточно широкие полномочия Приднестровья, включающие право на использование русского языка в регионе, сохранение самостоятельного бюджета, органов власти, символики и т.д. – то есть сохранение основных атрибутов «статуса кво». Теоретически достижение такого урегулирования возможно уже в следующем году, жизнь простого приднестровца практически не изменится. Дальнейшая логика политического процесса в Приднестровье и вокруг него будет связана с прекращением российской миротворческой операции, снятием блокпостов, оптимизацией логистики в регионе, а также с переговорами Кишинева с Москвой об утилизации боеприпасов – этот процесс может затянуться на годы, но он будет запущен и будет необратим», – прогнозирует Шорников.

Эксперт опасается, что если Россия уйдет, тут запустят сценарии, связанные с подготовкой к «унире» Молдовы с Румынией, и это уже будет означать последовательное наступление на права Приднестровья и Гагаузии, при этом без российского военного присутствия возможностей для сопротивления к тому времени у Тирасполя может не оказаться.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак согласен с тем, что речь идет о ликвидации военного и военно-политического присутствия России, при этом, подчеркивает он, Кишинев применяет здесь «комплексный и достаточно основательный подход».

Ястребчак усматривает в действиях команды Санду, имевшей опыт работы с различными НКО, строгое следование графикам, в которых с одной стороны – четкие даты исполнения решений, с другой – конкретные мероприятия. Для этой работы у руководства РМ пока имеется и окно возможностей – еще есть одобрительное отношение Запада к провозглашенным в РМ реформам, перед западной аудиторией еще можно проехать на лозунгах о борьбе с коррупцией, отмечает Ястребчак.

«Кишиневу не нужен даже план, – говорит эксперт. – На столах у руководства Молдовы, скорее всего, лежит перечень проблем, потенциально болевых точек со сроками, когда надо будет по ним принимать решения. Это и фармацевтика, и вопросы пропуска физических лиц через границу (пока посты погранслужбы РМ действуют в тестовом режиме, но это рано или поздно может закончиться, и тогда очень многие жители Приднестровья окажутся потенциальными нарушителями миграционного законодательства РМ), и другие вопросы. Этот перечень и составляет основу сценария действий на приднестровском направлении», – считает экс-министр.

«Никто не будет пересматривать сроки вступления тех или иных решений в силу – это мы видели на примере 1 сентября, когда был введен запрет на передвижение через территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами. Дальше у нас будет апрель – время заключения контракта на поставку электроэнергии, которую сегодня поставляет в Молдову расположенная в Приднестровье и принадлежащая «Интер РАО» электростанция (этот факт в Кишиневе любят вспоминать в контексте «газового шантажа» России). Пока есть внешняя поддержка, все это постараются реализовать. Избранная тактика подавления реализуется и, как, видимо, считают в Кишиневе, дает свои результаты. Можно ожидать лишь ее усиления, тем более что возможности Тирасполя что-то противопоставить – весьма ограничены», – считает Ястребчак.

Молдавский политолог Зураб Тодуа отмечает, что опасения, высказываемые на левом берегу Днестра, понятны, но ситуация не так остра, как может показаться. По его мнению, планы Запада по удушению Приднестровья и полному разрыву связей Молдовы и России могут существовать, однако для их реализации нужна профессиональная команда, а в Кишиневе ее нет. Более того, говорит политолог, все, что связано с делом Генпрокурора Стояногло, с газовым вопросом, с попыткой затушить Вечный огонь, другими событиями сентября – октября, вызывает далеко не однозначные оценки внутри самого руководства Молдовы.

«Там есть люди, которые недоумевают по поводу того, что происходит, хотя и не могут высказываться открыто, поскольку подчинены определенной дисциплине и находятся в команде», – сообщил Тодуа.

Он напомнил также, что поддержка Запада непостоянна, и команда Санду может лишиться ее.

«Такая поддержка Запада, какой пользовался Саакашвили, мало у кого была на постсоветском пространстве. Его поддерживали очень серьезно – на одну только реформу армии потратили с 2004 по 2007 годы 5 миллиардов. Тем не менее Саакашвили списан, потому что слишком прямолинейно и тупо, с огромным количеством издержек и ошибок реализовывал те задачи, которые, возможно, ему ставились. Если Запад не увидит, что правая власть в Молдове реализует свою программу более или менее грамотно и положительно, если тема кризиса в РМ будет продолжаться полгода, год или два, уверен, власть потеряет поддержку – так, как потеряли ее Филат, Плахотнюк. И Майя Санду тоже потеряет, если будет действовать так, как действовала до сегодняшнего дня. Санду сегодня – примерно как поздний Плахотнюк, только она этот путь прошла за сто дней», – заключил эксперт.