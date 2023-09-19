Молдова собирается выдвинуть встречный иск «Газпрому» на 160 миллионов долларов

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В случае непризнания российским «Газпромом» жульнического молдавского аудита, Республика Молдова может выдвинуть встречный иск на сумму 160 миллионов долларов.

Об этом в эфире программы «Новая неделя с Анатолием Голя» заявил министр энергетики РМ Виктор Парликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что контракт на транзит газа был подписан «Газпромом» с «Молдовагаз», хотя транспортировкой занималась его дочерняя компания «Молдоватрансгаз».

Более того, плата за транзит по договору якобы должна была распределяться в пропорции 50 на 50 между правым и левым берегом Днестра, хотя юридических инструментов для подобного не существует, а транспортная сеть на территории, контролируемой Кишинёвом, больше, чем в Приднестровье.

«Аудиторы провели расчёт, что за счёт того, что доходы не делились ни по тарифу, ни по пропорциям, «Молдовагаз» недополучил. И они пришли к выводу, что часть того долга, который был накоплен, со стороны «Молдовагаз» – заключалась в том, что от «Газпрома» они получали по 1,5 доллара, услуги по транспортировке у «Молдоватрансгаз» на этот газ покупали по тарифу (рыночному. – прим). И поскольку эти полтора доллара не покрывали тариф, они несли убытки. И как они покрывали эти убытки? Недоплачивали Газпрому. В общую сумму аудиторы посчитали 160 миллионов потенциальный встречный иск», — заявил Парликов.

В случае признания данных аудита, выдвигать подобные иски Молдова не собирается. Это должно стать рычагом переговорного процесса. Так как Кишинёв не хочет перекладывать несуществующий долг на плечи жителей страны и налогоплательщиков.

Также он отметил, что по части исторического долга «Молдовагаз» перед Газпромом, исчисляемой в 400 млн. Долларов, с 2020 года не проводились переподтверждения, поэтому «Молдовагаз» имеет право не выплачивать эту сумму, так как истёк срок исковой давности (3 года).

Министр энергетики заявил, что Молдова имела право сама выбрать аудитора, так как последнее соглашение с «Газпромом» подписывал тогдашний министр экономики Андрей Спыну в качестве представителя молдавского государства, а не «Молдовагаз».

Также в эфире ещё раз напомнили, что, согласно аудиту, долг «Молдовагаз», который может быть истребован и должен быть выплачен, составляет 8,6 млн долларов, а для части предполагаемого ранее долга вообще не нашлось подтверждающих документов.

Возникает только один вопрос: как с подобным подходом руководство Молдовы может рассчитывать на зарубежные инвестиции в молдавскую экономику? Ведь, совершенно понятно, что кишинёвские лисы Алисы и коты Базилио найдут тысячи оснований, чтобы не возвращать долги и не выплачивать дивиденды.