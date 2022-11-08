Молдова собралась засудить Газпром за «недопоставку» газа

08.11.2022  19:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Спецоперация


Молдова может применить санкции в отношении «Газпрома», в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа.

Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова может применить санкции в отношении «Газпрома», в том числе подать в суд, из-за...

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«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», – сказал Спыну.

Также он сообщил, что в октябре Молдове удалось сократить уровень потребления газа на 57% и электричества на 14,25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

О планах обратиться в суд, если российская компания прекратит поставки газа в Молдову, также говорила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

В «Газпроме» объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка» а также нарушением Молдовой сроков оплаты за поставленный газ. «Газпром» предупредил, что имеет право на полное прекращение поставок, в случае нарушения обязательств по оплате газа.

Военкор Семен Пегов утверждает, что Кишинёв крадёт российский газ у Приднестровья для продажи Украине.

«В начале сентября АО «Молдовагаз» заявило о некой странной «экономии» российского газа в объёме до 30 миллионов кубов. Упомянутая псевдо «экономия» преимущественно складывается через сокращение поставок газа в северные районы Приднестровья, что также противоречит заключённому контракту. В общей сложности «Молдовагаз» утаил порядка 140 миллионов кубометров газа. С 1 ноября эти объёмы значительно возросли по причине несанкционированного отбора газа у Приднестровья. Часть украденного газа размещена в хранилищах на территории Украины, а также в газопроводе «Унгены-Яссы-Кишинёв», – написал Пегов в своем ТГ-канале.

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