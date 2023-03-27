Молдова согласилась на украинское вторжение

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Провалившаяся попытка украинских спецслужб провести теракт в Тирасполе получила неожиданное продолжение. Пока приднестровские спецслужбы распутывают ниточки заговора, в Кишиневе принялись оправдывать возможную украинскую агрессию против непокорного региона. Тем временем в молдавском парламенте уже озвучили даже дату вторжения ВСУ в Приднестровье.

Заявления о праве Украины нанести удары по территории приднестровского региона Молдавии прозвучали от главного молдавского чиновника, ответственного за возвращение отделившегося анклава в родную гавань. Вице-премьер по реинтеграции Приднестровья в Молдову Олег Серебрян выступил на протяжении последних нескольких дней сразу с целой серией скандальных заявлений.

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Для начала, в эфире общественного радио Серебрян напрочь опроверг какую-либо причастность украинских спецслужб к планировавшемуся в Тирасполе теракту. По его мнению, имела место имитация теракта с целью запугать иностранцев.

«Предполагаемое террористическое нападение на нескольких так называемых официальных лиц из Тирасполя, а потом и на делегацию ОБСЕ должно было спровоцировать ограничение доступа иностранных дипломатов в приднестровский регион. Власти Кишинева убеждены в непричастности Украины к этому предполагаемому инциденту» – заверил радиослушателей чиновник.

Ну а чтобы, видимо, у жителей Молдовы и вовсе не оставалось сомнений в том, кто стоит за этим терактом и другими нападениями на приднестровские военные и гражданские объекты, Серебрян заявил о правомочности любых военных приготовлений ВСУ у приднестровского участка границы с Украиной.

«Еще в марте прошлого года в публичном пространстве появлялись карты, указывающие на то, что Приднестровский регион может быть использован как площадка для возможного нападения на Украину, совмещенного с наступлением с востока» – напомнил уже в одной из телепередач Серебрян про карту Лукашенко, продемонстрированную еще год назад.

Тот факт, что за год никакого нападения из Приднестровья на Украину так и не случилось молдавское руководство, очевидно, не смущает.

Развивая мысль, вице-премьер по реинтеграции прямо назвал приднестровский вопрос угрозой для дестабилизации.

«Пока вопрос не решен, пока существуют проблемы с этим регионом, иностранное военное присутствие, включая российское, этот важный арсенал в Колбасной, опасность дестабилизации и опасностью вовлечения региона в процессы дестабилизации присутствует» – подчеркнул официальный представитель Кишинева.

И уже через несколько дней на другом телеканале продолжил риторику, заявив, что «добровольно или нет, приднестровский регион может быть привлечен к плану по дестабилизации».

Главной особенностью перечисленных заявлений является тот уровень, на котором они прозвучали. Различного рода заявления о том, что украинцы вправе со своей стороны как их душе угодно готовиться к отражению мнимого нападения из Приднестровья звучали в Молдавии и ранее на протяжении всего прошлого года. Однако их озвучивали, как правило, близкие к власти журналисты, в редких случаях депутаты правящей партии.

Сейчас же впервые официальное лицо из Кишинева, причем прямо ответственное за переговоры с Приднестровьем о возврате в состав страны, заявило о правомочности военных приготовлений Украины и намекнуло на военный сценарий развития событий.

Настойчивые заявления кишиневских чиновников о непричастности Киева к терактам звучат на фоне продолжающегося расследования в Тирасполе. Следствие утверждает, что не только сумело задержать исполнителей заговора о ликвидации приднестровского политического руководства, но и лиц, которые могли стоять за несостоявшимся покушением.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский пригласил любые иностранные спецслужбы ознакомиться с выявленными деталями и фигурантами теракта. Украинские и молдавские спецслужбы приглашение из Приднестровья проигнорировали.

Вместо этого напрямую подчиняющееся молдавской Службе информации и безопасности Бюро реинтеграции в лице своего директора Олега Серебряна снова и снова повторяет о непричастности Украины к несостоявшемуся теракту.

В то же время о готовности и умении украинских спецслужб организовывать и проводить такие акции широкой общественности прекрасно известно, во многом благодаря самому Киеву, активно использующему эти умения и не менее активно их рекламирующему.

Только за последний год в Приднестровье украинские военные обстреляли из гранатометов здание госбезопасности в Тирасполе, подорвали одну из радиомачт, транслировавших российское радио и телевидение, обстреляли из пулеметов и АГС стены у казарм ВС РФ на складе в Колбасной, сбрасывали мины и ВОГи с квадрокоптеров на взлетную полосу военного аэродрома и обстреливали военкоматы.

В дополнение к этому украинские спецслужбы активно ведут информационную войну, запугивая население Приднестровья через анонимные паблики в телеграм обещаниями скорого вторжения и угрозами расправ.

Однако в тот единственный раз, когда украинских силовиков поймали за руку с неудавшимся покушением, не только Киев, но и Кишинев тут же принялся их активно защищать. Если это план, призванный не спровоцировать Украину на силовые действия, то он явно не сработал.

Предупреждения о предстоящей дестабилизации региона звучат всё громче. Глава украинского Совбеза Алексей Данилов, например, публично обвинил Кишинев в попытке затянуть решение приднестровского вопроса на семь лет, согласно плану по реинтеграции.

«Это огромная ошибка. Для нас очень важно, чтобы Молдова закончила свою ситуацию с Приднестровьем. Потому что если мы будем иметь на общей границе территории, на которых будут находиться российские солдаты, это вопрос времени, когда они начнут пытаться что-то дестабилизировать» – в унисон с Серебряном заявил Данилов.

О военной угрозе или попытке провокации в Приднестровье предупреждает также и молдавская оппозиция. Депутат партии Шор Марина Таубер назвала даже предполагаемую дату украинского вторжения в молдавский регион – с ведома и согласия Кишинева. По словам Таубер, война в Приднестровье возобновится уже через несколько недель, 17 апреля.